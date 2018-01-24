Госдуме предложили обязать пользователей предоставлять для регистрации в сетях паспортные данные

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов внёс на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной регистрации пользователей в соцсетях по паспортам. Документ, в том числе, запрещает детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без письменного согласия их законных представителей.

Предлагается дополнить действующее законодательство такими понятиями, как «социальная сеть», «пользователь социальной сети», «владелец социальной сети», а также определить порядок регистрации физических лиц в социальных сетях. Так при регистрации пользователь должен в электронной форме представить документ, удостоверяющий личность, который позволит установить фамилию и возраст.

Для детей до 14 лет документом предусмотрены особые правила регистрации в соцсетях: родители, усыновители или опекуны должны дать письменное согласие на создание аккаунта. Смена пароля от аккаунта несовершеннолетнего может быть осуществлена только его законными представителями.

Порядок идентификации будет определять владелец соцсети. Если он нарушит требования к регистрации, то его оштрафуют: физическое лицо на сумму до 5 тысяч рублей, должностное — до 50 тысяч рублей, юридическое — до миллиона рублей.

В пояснительной записке к документу имеются данные социологических исследований о различных аспектах использования интернета несовершеннолетними (используемые устройства, возрастная структура пользователей, уровень активности, случаи взаимодействия с неправомерным контентом и т.д.).

Тему влияния соцсетей на детей стали активно обсуждать в январе, после случаев нападений в российских школах. В одном из учебных заведений Перми два подростка набросились с ножами на учеников и педагога, ранив тринадцать человек. В школе в Улан-Удэ девятиклассник напал с топором на учеников и преподавателя, пострадали семь человек, в том числе подозреваемый. Один из нападавших был подписан на группы в «ВКонтакте», посвященные массовому убийству в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Тогда двое учеников старших классов застрелили 13 человек и ранили еще более двух десятков.