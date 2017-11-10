Новая услуга появилась при поддержке бренда «Агуша»

Дети – пусть и маленькие, но самые важные люди, и Яндекс.Такси со всей серьёзностью подошел к организации поездок пассажиров с детьми.

Выполнять поездки с детьми смогут только водители с самыми высокими оценками. Они уже проходят дополнительную подготовку и учатся правильно устанавливать и настраивать сиденья, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров.

Приезжать по «Детскому» тарифу будут предварительно отобранные, проверенные и просторные автомобили, оснащённые самыми безопасными автомобильными креслами.

Детские кресла обладают запатентованным подголовником, двойной защитой от боковых ударов и фиксирующим приставным столиком для малышей. Все они прошли тесты на безопасность ADAC и подходят для детей разного возраста.

Также в автомобили добавили защиту передних сидений от детских ног, чтобы водителям не приходилось постоянно делать химчистку салона.

«Мы подошли к созданию нового тарифа для поездок с детьми системно: совместно с психологами из Высшей школы экономики разработали специальный обучающий курс для водителей — нам важно, чтобы они были тщательно подготовлены к работе с детьми и могли правильно реагировать в любой нештатной ситуации. При поддержке бренда «Агуша» протестировали и приобрели одни из самых безопасных кресел, постарались предусмотреть все нюансы и сделать так, чтобы поездки с детьми стали простыми и приятными. Мы даже придумали специальное оформление для машин, чтобы они нравились детям», — рассказывает руководитель «Детского» проекта в Яндекс.Такси Александра Санчес-Перес.

Бесплатное ожидание машины составляет 5 минут. Это больше, чем в других тарифах, ведь бесплатного времени должно хватить, чтобы усадить ребёнка и убедиться, что он надёжно пристёгнут.

«Мамы всегда стараются выбирать для своих малышей всё самое лучшее — будь то детское питание, одежда, детская кроватка или кресло для поездок на автомобиле. Лучшее, а главное, безопасное. Мы рады, что наши ценности разделяет Яндекс.Такси. Благодаря нашему совместному проекту мамы могут наслаждаться поездками с детьми, не беспокоясь об их безопасности», — рассказывает директор по маркетингу брендов «Агуша» и «Чудо детки» Маргарита Молодых.

Инвестиции Яндекс.Такси и «Агуши» в новую услугу составляют 80 миллионов рублей. Основная часть этих средств пошла на покупку детских кресел.