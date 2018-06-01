Проект «Простые Правила» претендует на звание одной из первых B-корпораций в России

Сегодня, 1 июня, Россия и десятки стран по всему миру отмечают День защиты детей. Исторически праздник обращал внимание общественности на проблемы, с которыми приходится сталкиваться многим детям. Вместо беззаботных игр, которыми должен быть скрашен каждый их день, многие отважно борются с тяжелыми заболеваниями, низким уровнем жизни и множеством социальных и других проблем.

О детях и их самых главных правилах рассказало агентство Depot WPF в своем манифесте для бренда «Простые правила».

Компания «Простые правила» ранее позиционировала себя как издательство с линейкой игр для разных возрастов. Задача для агентства состояла в проведении репозиционирования и редизайна бренда, который в дальнейшем смог бы просто «вещать» с полки.

Основной позицией Depot WPF стало желание отказаться от создания платформы бренда как таковой. Выход для себя креативная команда видела в создании настоящего манифеста компании.

Издательство как частная компания — это, по сути, люди, которые придумывают игры. Люди, объединенные общими идеями и взглядами на жизнь. Depot WPF вдохновилось идеями новейшей волны брендов, объединенных в набирающее популярность по всему миру движение B-corporations. Было принято решение сделать проект одной из первых B-корпораций в России.

Пункты разработанного манифеста стали важным элементом коммуникации на упаковке, создавая дополнительную ценность бренда, крепкую эмоциональную связь с покупателем и потребителем, привлекая лидеров мнений.

Манифест «Простые Правила»

Каждый ребёнок имеет право на игры;

Каждый ребёнок имеет право на мечту;

Каждый ребёнок — это личность;

Каждый ребёнок должен иметь друзей;

Каждый покупатель — наш герой;

Дети просто хотят играть;

Взрослые — тоже дети.

И это не просто слова, за каждым пунктом манифеста стоят реальные действия компании. Если по каким либо причинам нет возможности купить игру — её можно взять для ребенка бесплатно. Издательство готово помочь реализовывать мечты ребенка — для этого ему надо просто написать о них. Ребенку не с кем играть? Ему помогут найти компанию.

Дарья Ермакова, основатель «Простых Правил» Дизайн-студия настольных игр «Простые Правила» существует на рынке 7 лет. У нас есть принципы, которыми мы руководствуемся в жизни. И стараемся, чтобы и в нашей работе им было место. Мы верим, что даже в серьёзном бизнесе важно оставаться людьми, друзьями, родителями и всегда думать, зачем оно всё.



У нас сейчас есть возможность дарить игры тем, кто не может позволить себе их купить. Это не разовая акция и не благотворительность. Это история про то, что надо делать добро, если выпадает такой шанс.



Мы ничего не выигрываем от этого, а просто хотим, чтобы дети играли. Чем больше игр — тем больше радости, и этим принципом мы ни за что не готовы поступиться. Спасибо всем нашим клиентам и друзьям за то, что они помогают нам в наших добрых начинаниях!

На сегодняшний день уже 201 ребенок получил игру бесплатно. А количество людей, получивших с полки с играми напоминание, что ребенок — личность, подсчету и вовсе не поддается. Хочется верить, что десятки тысяч. Ведь эта история не только про маркетинг.