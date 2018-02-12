В Госдуму внесён законопроект о блокировке пиратских приложений по просьбе правообладателя

На рассмотрение в Госдуму внесен документ, предполагающий введение ограничения доступа к приложениям, контент которых нарушает авторские права.

Документ предлагает внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и предлагает ограничить распространение пиратского контента через магазины приложений.

В пояснительной записке авторы документа отмечают, что принятие законопроекта «устранит правовую неопределенность», связанную с различной трактовкой понятия «информационный ресурс». Правообладатель вправе обратиться в суд или к владельцу приложения с заявлением об ограничении доступа к нелегальному контенту. В случае неисполнения предписаний суда, приложение может быть заблокировано.

Авторы полагают, что принятие закона позволит правообладателям более эффективно реализовывать свое право на ограничение распространения в интернете объектов авторских и смежных прав, которые находятся в сети без соответствующего разрешения правообладателя.