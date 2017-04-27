Операторов связи обяжут проверять информацию о своих абонентах через портал госуслуг



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Группа депутатов во главе со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко собираются внести в Госдуму законопроект, который, в случае одобрения, обяжет операторов связи предоставлять услуги связи только идентифицированным абонентам, пишет «Коммерсант».

Согласно проекту, у операторов будет несколько вариантов, чтобы проверить достоверность информации об абоненте: через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), квалифицированную электронную подпись, портал госуслуг, Единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и другие информационные системы госорганов. Операторы таких систем должны будут безвозмездно предоставить доступ к ним операторам связи. При этом личное присутствие клиентов, авторизованных через портал госуслуг, теперь не понадобится: договор с ними можно будет заключить онлайн.

Кроме того, законопроектом вводится возможность идентификации абонентов, подключившихся к услугам связи через юридических лиц, которые закупают сим-карты для сотрудников. Предполагается, что сведения о сотрудниках, которым выданы сим-карты, будут передавать оператору сами компании. Сейчас передача сведений о таких пользователях без их согласия невозможна.

По мнению специалистов, предложенные меры перекроют основные каналы поставки анонимных сим-карт на рынок, а также откроют для операторов новые электронные каналы продаж.

Сами операторы тоже поддерживают предложение о возможности заключения договора в электронной форме. «Это даст нам дополнительный канал привлечения абонентов, облегчит процедуру их удаленной идентификации»,- согласны в МТС. При этом норма по идентификации абонентов поможет упорядочить продажу сим-карт и снизить риски нарушений при заключении договоров, говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников.