Однако соисполнители по законопроекту выступают против инициативы



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Комитет Государственной думы по культуре предложил запретить рекламные паузы во время показа фильмов по телевидению. Закон предлагается ввести в действие 1 сентября 2017 года, пишут “Известия”.

По словам одного из авторов законопроекта Станислава Говорухина, рекламу следует показывать перед началом фильма или сразу по его завершении, а демонстрация роликов в середине картины возможна только с согласия правообладателя. Коллега Станислава Говорухина по комитету — актриса Елена Драпеко добавила, что таким образом законодатели заботятся о художественной целостности фильмов.

Также депутаты предложили ограничить продолжительность каждого рекламного ролика двумя минутами, вместо разрешенных сейчас 4 минут, и запретить любое вмешательство в кинопроизведение — например, телеканалы не смогут прерывать фильм анонсами, накладывать бегущую строку и сокращать заключительные титры.

Между тем, комитет ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, назначенный соисполнителем по законопроекту, выступил против инициативы. В отзыве комитета, говорится, что изменения, вносимые в указанный федеральный закон, направлены на регулирование деятельности вещателя телеканала в части распространения рекламы, “что не соответствует предмету регулирования данного федерального закона”.

Главная претензия связана с тем, что в случае принятия закона объем размещаемой рекламы при показе кинофильма может сократиться более чем в два раза, что вынудит вещателей к частичному отказу от демонстрации кинофильмов в эфире телеканалов. Также инициатива может привести к убытку медиахолдингов в 35% от годового дохода, то есть потере десятков миллиардов рублей.