Новый бренд средств по защите и уходу за деревянными поверхностями, появившийся в портфеле компании «Ярославские краски» называется – Faktura. Выходить на рынок нужно эффектно – за этим бренд и обратился к агентству Depot WPF, которые разработали дизайн упаковки, ключевой имидж и позиционирование.
Задача бренда Faktura – долговечная защита не только древесины, но и здоровья тех, кто так или иначе пользуется обработанным деревом, поэтому был выбран слоган «Faktura заботится о вас и вашем доме».
«Понятие «забота» мы постарались передать через дизайн упаковки и ключевой имидж. Одним из главных элементом фирменного стиля бренда стали вырезанные домики, они располагаются по центру этикетки», – рассказывает руководитель проекта Ирина Завтони.
Креативная команда отмечает, что фирменный лиловый цвет, нетипичный для данной категории, тоже важная составляющая образа бренда.
«В материалах линейки Faktura не содержится вредных металлов: свинца, кадмия, мышьяка. Более того, флагманские продукты включают в свой состав специально подготовленные растворы серебра – природного антисептика. Faktura действительно обеспечивает двойную заботу – и о древесине, и о человеке», – отмечает директор по маркетингу «Ярославских красок» Дмитрий Пономарев.
Состав творческой группы:
«Ярославские краски» (клиент)
Директор по маркетингу – Дмитрий Пономарев
Заместитель директора по маркетингу – Игорь Романов
Начальник отдела рекламы – Елена Кучер
Бренд-менеджер – Ольга Белякова.
Depot WPF (креатив)
Креативный директор –Алексей Фадеев
Арт-директор – Андрей Гладков
Дизайнер – Сергей Трушевский
Стратеги – Дмитрий Комаров и Фархад Кучкаров.