Агентство занималось также разработкой имиджа и позиционирования бренда

Новый бренд средств по защите и уходу за деревянными поверхностями, появившийся в портфеле компании «Ярославские краски» называется – Faktura. Выходить на рынок нужно эффектно – за этим бренд и обратился к агентству Depot WPF, которые разработали дизайн упаковки, ключевой имидж и позиционирование.

Задача бренда Faktura – долговечная защита не только древесины, но и здоровья тех, кто так или иначе пользуется обработанным деревом, поэтому был выбран слоган «Faktura заботится о вас и вашем доме».

«Понятие «забота» мы постарались передать через дизайн упаковки и ключевой имидж. Одним из главных элементом фирменного стиля бренда стали вырезанные домики, они располагаются по центру этикетки», – рассказывает руководитель проекта Ирина Завтони.

Креативная команда отмечает, что фирменный лиловый цвет, нетипичный для данной категории, тоже важная составляющая образа бренда.

«В материалах линейки Faktura не содержится вредных металлов: свинца, кадмия, мышьяка. Более того, флагманские продукты включают в свой состав специально подготовленные растворы серебра – природного антисептика. Faktura действительно обеспечивает двойную заботу – и о древесине, и о человеке», – отмечает директор по маркетингу «Ярославских красок» Дмитрий Пономарев.

Состав творческой группы:

«Ярославские краски» (клиент)

Директор по маркетингу – Дмитрий Пономарев

Заместитель директора по маркетингу – Игорь Романов

Начальник отдела рекламы – Елена Кучер

Бренд-менеджер – Ольга Белякова.

Depot WPF (креатив)

Креативный директор –Алексей Фадеев

Арт-директор – Андрей Гладков

Дизайнер – Сергей Трушевский

Стратеги – Дмитрий Комаров и Фархад Кучкаров.