Израильский бренд бытовой химии приобрел сочные цвета и лаконичность

Несмотря на давнюю историю и сильные позиции по отдельным продуктам, узнаваемость BAGI оставалась недостаточно высокой. Перед клиентом и агентством стояла задача создать образ сильного зонтичного бренда, товары которого потребитель легко найдет на полке и предпочтет конкурентам.

Команда Depot WPF начала с обновления айдентики: разработали яркий знак-идентификатор BAGI. Он стал «отправной точкой» для дизайна отдельных продуктов, выполненных в общем узнаваемом стиле. Одинаковая структура наполнения этикеток, единый цвет фона, простые читаемые пиктограммы – элементы, которые помогли сделать бренд более современным, а его восприятие более целостным.

Новый дизайн этикеток, по мнению заказчика, отличают сочные цвета и чистая лаконичная структура. «Говорящие» иконки-пиктограммы отобразили ключевые преимущества продуктов.

Завершением проекта стала разработка общего регламента по дизайну упаковки всей продукции, выпускаемой под брендом BAGI.

Проект редизайна проходил с февраля по июнь 2017 года, поэтому сейчас представители бренда готовы говорить о достигнутых результатах.