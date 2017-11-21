Несмотря на давнюю историю и сильные позиции по отдельным продуктам, узнаваемость BAGI оставалась недостаточно высокой. Перед клиентом и агентством стояла задача создать образ сильного зонтичного бренда, товары которого потребитель легко найдет на полке и предпочтет конкурентам.
Команда Depot WPF начала с обновления айдентики: разработали яркий знак-идентификатор BAGI. Он стал «отправной точкой» для дизайна отдельных продуктов, выполненных в общем узнаваемом стиле. Одинаковая структура наполнения этикеток, единый цвет фона, простые читаемые пиктограммы – элементы, которые помогли сделать бренд более современным, а его восприятие более целостным.
Новый дизайн этикеток, по мнению заказчика, отличают сочные цвета и чистая лаконичная структура. «Говорящие» иконки-пиктограммы отобразили ключевые преимущества продуктов.
Завершением проекта стала разработка общего регламента по дизайну упаковки всей продукции, выпускаемой под брендом BAGI.
Проект редизайна проходил с февраля по июнь 2017 года, поэтому сейчас представители бренда готовы говорить о достигнутых результатах.
«Уже первые месяцы продаж показали, что ребрендинг эффективно решает задачи, которые мы ставили в рамках проекта. Наша продукция выделилась на пестром полочном пространстве, стала более заметна и привлекательна для потребителя. Также появилось целостное восприятие линейки BAGI, что позволило повысить узнаваемость бренда и значительно нарастить объём продаж – по ряду позиций до 67%. Немаловажно, что практически все наши партнеры отметили стильность и современность новых этикеток», – отметила директор по маркетингу и продажам компании BAGI Татьяна Комарова.