Мороженое выйдет на рынок России, Европы и Центральной Азии

А ведь мы были уверены, что бОльшая часть нашего рынка уже завершила свой рабочий год. Но проекты выпускаются, и сейчас они – в отличие от новогоднего БУМа последних недель – совсем не зимние.

Компания Food One, лидер центрально-азиатской индустрии производства мороженого, для расширения доли и границ рынка приняла решения о запуске нового бренда, который, согласно планам производителя, выйдет на рынок Центральной Азии, России и Европы.

Разработкой нового бренда занялось агентство Depot WPF, приняв за основу концепт мороженого с восточным колоритом. Название дали соответствующее – Bahroma.

В принятой концепции мороженое рассматривается как вид восточных сладостей. Такое позиционирование встраивалось в существующие на рынке тренды и логично отсылало к месту производства и отдельным регионам продаж.

«Название Bahroma было выбрано из предложенных нами вариантов, среди которых были и более аутентичные слова с восточными корнями, но не входящими в активный словарь европейцев. А «бахрома» – слово емкое, понятное и на Востоке, и на Западе. Оно ассоциируется с Азией без привязки к конкретной местности. Для западного человека бахрома – атрибут и дизайнерской одежды, и карнавальных костюмов», – поясняет креативный директор агентства Depot WPF Анастасия Третьякова.

Говоря о визуальном решении упаковки, следовало иметь в виду различия регионов, в которых планируются продажи мороженого Bahroma. С одной стороны, это азиатские государства (Казахстан, Киргизия, Узбекистан и др.) – и концепция для местных потребителей очевидна, с другой – Европа и европейская часть России, и тогда нужно адаптировать упаковку для западного менталитета, сохранив при этом самобытность.

«Дизайнер Никита Иванов создал яркий и экзотичный, модный и премиальный дизайн, где ориентальные элементы и традиционные восточные орнаменты сочетаются с современными западными форматами» – рассказывает креативный директор Depot WPF Алексей Фадеев.

Для каждого из трех видов мороженого был разработан свой паттерн. Все виды шаблонов были нарисованы вручную, что придало упаковке уникальности. Было найдено оптимальное решение для продуктовой зоны, которое полностью легло в концепцию, не мешая другим элементам.

«Мы сфотографировали мороженое сверху, создав вокруг него узоры из ингредиентов. Каждая позиция получилась своеобразной, яркой и передающей восточный колорит» – добавляет Никита Иванов.

По данным независимой информационной службы Centre1.com, опубликовавшей репортаж с производства мороженого, в линейке Bahroma представлены 12 видов лакомства.

Компания Food One осталась довольна результатом сотрудничества с агентством.

«У нас получился красивый, изысканный бренд, воплощение загадочного Востока. Он сияет красками, в нем чувствуется аромат специй», – комментирует сотрудничество Константин Доценко, маркетинг-директор компании Food One.

Бренд Bahroma только вышел на рынок, предполагается, что он займет 20-30% в портфеле компании, 6-9 % рынка мороженого Центральной Азии и 5-7% рынка новых регионов.