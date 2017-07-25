Визуальный онлайн-редактор поддерживает кириллицу и русский язык

Новый инструмент от Depositphotos будет полезен тем, кто работает с визуальным контентом для онлайн-маркетинга, SMM или печатной промо-продукцией, но не обладает специальными навыками графического дизайна или не может позволить себе воспользоваться услугами профессионала.

Сейчас в Crello можно создать свою графику на основе 30 готовых форматов: посты в соцсети, иллюстрации для рассылок и страниц бренда, открытки, визитки, постеры, флаеры, подарочные сертификаты, баннеры для рекламы онлайн и печатной рекламы. Не нужно изучать технические требования для каждого случая — размер и формат каждого дизайна уже оптимизирован и готов для использования. Ожидается, что набор шаблонов будет расширяться.

В Crello доступны более 10 000 бесплатных шаблонов, с помощью которых можно без особых навыков графического дизайна создавать визуально привлекательные посты для соцсетей, визитки, постеры и многое другое.

«Мы сэкономим время для всех, кто работает с визуальной рекламой, SMM и другими видами продвижения. В Crello каждый может создавать графический дизайн со вкусом, даже если вы не доверяете собственным предпочтениям», – говорит основатель Depositphotos Дмитрий Сергеев.

Crello поддерживает более 30 кириллических шрифтов, также среди функций редактора значатся бесплатная загрузка любых дополнительных шрифтов и экспорт контента в pdf-файл для печати. Кроме того, бесплатно можно пользоваться графическим редактором и шаблонами для графики. Платными остаются лишь дополнительные элементы дизайна и стоковые фотографии, но после покупки любые изображения можно использовать повторно без доплаты.