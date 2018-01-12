Рекламная группа повысила его сразу на 2,5 процентных пункта



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В 2018 году глобальный рекламный рынок ускорится и вырастет на 3,6%, прогнозирует Dentsu Aegis Network. По оценкам экспертов, в прошлом году расходы на рекламы выросли на 3,1%. Предыдущий прогноз был болееоптимистичным: +3,8% по итогам 2017 года и +4,3% по итогам 2018-го. Важнейшими мероприятиями и событиями останутся Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Южной Корее, Чемпионат мира пофутболу FIFA в России и выборы в Конгресс США.

Быстрее, чем в 2017 году, будут расти рекламные расходы в США, Германии и Индии. Признаки замедления наблюдаются в Великобритании, России, Китае. При этом российский рынок завершил прошлый год лучше, чем прогнозировала Dentsu Aegis Network в июне: +12,9% против ранее озвученных 9,8%. Прогноз для России на 2018 год также скорректирован в сторону повышения, с 7,8% до 10,4%.

Digital по-прежнему будет драйвером роста. В 2018 году сегмент прибавит 12,6% — по сравнению с 15% в прошлом году — и достигнет 220,3 млрд долларов. Мобильная реклама также набирает обороты — в 2017 году объем сегмента увеличился до 121,1 млрд долларов и обогнал десктоп по доле на рынке digital. За два года доля десктопа снизилась на 1,5%, мобайла — выросла на 8,2%.

Цифровые медиа опережают ТВ, а их маржинальность превышает прогнозы. Ожидается, что на digital придется 38,3% глобальных расходов рекламодателей, на ТВ — 35,5%. Контекстная реклама занимает значительную долю digital рынка (40%), ее росту способствуют устройства с голосовым управлением. В частности, в рождественский сезон приложение Alexa (Amazon) возглавило рейтинги Android и iPhone.

Видео (24,5%) и социальные медиа (23,5%) также подстегивают рост digital сегмента — благодаря популярности смартфонов и мобильного видео в особенности.

«Последние рекламные прогнозы показывают, что рынок в процессе трансформации, но не рецессии. Задача брендов — сориентироваться в условиях изменчивых экономических перспектив и быстрого развития технологий и инноваций. На многих рынках революционные технологии — от мобайла, голосового управления и новых игроков — все еще являются источниками роста, и мы прогнозируем, что тренд сохранится в 2018-м», — прокомментировал Джерри Булманн, CEO Dentsu Aegis Network.