Находчивый пользователь iPhone сделал полезное дело для себя и для всех владельцев смартфонов Apple

Все-таки у пользователей яблочных смартфонов есть одна проблема. При подключении iPhone к стереосистеме, устройство автоматически начинает проигрывать первую песню из плейлиста. И так каждый раз – надоедает даже самая любимая мелодия. Это раздражало многих, в том числе, и Самира Мезрахи, который нашел выход из этой ситуации.

Пользователь iPhone по имени Самир Мезрахи записал 10 минут тишины и выложил беззвучный трек в iTunes. Десятиминутная песню без звука называется на первую букву алфавита: A a a a a Very Good Song — Single. Если скачать и добавить ее себе в плейлист, то каждый мучившийся до этого от прослушивания одной и той же песни при подключении, теперь насладится тишиной и будет располагать временем, чтобы выбрать нужный трек.

Анонс беззвучного трека получил тысячи ретвитов и лайков. Пользователи благодарны Самиру за его находчивость. На данный момент композиция в тридцатке хит-парада песен на iTunes. Гениальная концептуальность – так некоторые критики назвали изобретение Самира Мезрахи.

Главное, что сингл, при создании которого не потребовалось никакого таланта, кроме находчивости, можно купить за 99 центов.