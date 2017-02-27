Девелоперская компания Fort Group вышла из медиапроекта





Fort Group продала свою долю в «Деловом Петербурге». Пакет приобрел главный редактор издания и гендиректор «ДП» Максим Васюков. Он выкупил акции с рассрочкой, при этом 1% остался за девелопером, что послужит обеспечением выплат, сообщил управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. Еще 20% издательства по-прежнему принадлежат шведской Bonnier Group.

«Деловой Петербург» сменил владельцев в конце 2015 года. Bonnier Group была вынуждена снизить доли в «Деловом Петербурге» и «Фонтанке» из-за поправок в закон «О СМИ», которые ограничили иностранное участие в российских медиа. Шведы не хотели продавать авторитетные городские издания, но позиция властей не оставила им выбора. Медиагруппа долго искала партнера. Главным условием было сохранение независимой редакционной политики газеты «Деловой Петербург» и сайта dp.ru. На тот момент это было единственное независимое прибыльное и влиятельное деловое издание в городе.

Благодаря сделке, сумма которой не раскрывается, Fort Group вышла на медиарынок. За год инвестору удалось существенно сократить расходы редакции, провести изменения в коммерческой службе, доставке и финансовом блоке, заменить шведскую бумагу на белорусскую, а также перезапустить сайт dp.ru.

«Редакция и коммерческая служба «ДП» принялись сеять в массы активно и успешно развивающуюся нативную рекламу. Это дало всходы на консервативном поле доморощенного питерского пиара и маркетинга, где привыкли тоннами закупать баннеры в Сети и обклеивать билбордами улицы, венчая все пустопорожними рекламными интервью-«джинсо й» о пользе «элитных памперсов»», — охарактеризовал результаты работы Левченко. По его словам, в 2016 году прибыль издания выросла на 100%.

Расстаться с активом Fort Group заставило постоянное давление со стороны героев публикаций. Недовольные регулярно обращались к руководителю компании и высказывали претензии к журналистским материалам. «Мы продаем «ДП», устав отбиваться от звонков тех, кто не хочет, чтобы «Деловой Петербург» писал о них плохо, перетряхивал публично грязное белье и рассказывал всю правду, которая не всегда оказывается приглядной», — написал Левченко.

Он уверяет, что единственная цель продажи — сохранение независимости медиа «от любых посягательств»: «Очень хочется, чтобы в пятимиллионном Питере осталась хоть одна газета, которая не боится покусывать бизнес и власть, завися при этом лишь от себя и ни к кому не ходя с протянутой рукой».