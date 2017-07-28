Сервисы доставки еды расширяют штат курьеров для охвата большей территории столицы



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К концу 2017 года сервисы доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club и Foodfox планируют увеличить штат курьеров, и, следовательно, расширить территорию доставки в Москве. Таким образом они охватят спальные районы столицы, сообщают «Ведомости».

По словам управляющего директора Delivery Club, принадлежащего Mail.Ru Group, на данный момент у сервиса 500 курьеров. К концу года их будет 1200–1300. В сервисе надеются, что расширение их штата поможет привлечь в спальные районы новые заведения, что скажется на росте числа клиентов. В настоящее время жителям спальных районов достаются только однообразные суши и пицца.

Сервис Foodfox располагает штатом в 250 собственных курьеров и также намерен его расширить. Охват различных районов будет расти по мере открытия качественных ресторанов, сообщают в Foodfox. Представители компании пожаловались, что на рынке доставки идёт борьба за сотрудников: хороших курьеров переманивают конкуренты. Например, переходя на работу в Delivery Club, курьер получает разовый бонус в 35 тысяч рублей.

По данным NPD Group за первый квартал 2017 года, жители Москвы и области чаще всего через доставку заказывают пиццу (52%) и японскую еду (16%). Также в топ-5 входят еда из традиционных ресторанов (8%), ланчи (7%) и сэндвичи/выпечка (6%).