Местная общественная организация провела акцию против гендерного неравенства в сети



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Датская общественная организация Copenhagen Pride совместно с агентством Uncle Grey провели необычную акцию в рамках борьбы с гендерным неравнеством в Сети, в рамках которой устроили опрос прохожих в общественных местах. При этом, вопросы, которые задавались, ставили многих в тупик.

Опрос проводился в обыденных для многих местах: магазинах, кофейнях, барах. Продавцы и бармены как бы невзначай задавали клиентам такого рода вопросы: “А вы мужчина или женщина?”, “Какого вы пола?”. Вопросы вгоняли многих в ступор, ведь ответ кажется очевидным.

Таким образом Copenhagen Pride попыталась показать, насколько ненужным этот же вопрос может быть и в сети. Зачастую при заполнении различных онлайн-анкет пользователям приходится выбирать свой пол: “мужской” или “женский”.

“Вам не нравится, когда задают такой вопрос в реале, правда? Так почему мы спокойно относимся, когда нам задают такой вопрос при регистрации на различных сайтах, в том числе и в интернет-магазинах?” - спрашивают авторы ролика.