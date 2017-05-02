Издание продолжает кампанию The Truth is Hard to Find



Иллюстрация nytimes.com

Известный режиссер Даррен Аронофски («Реквием по мечте», «Черный лебедь») снял рекламу для газеты New York Times. Три ролика являются частью имиджевой кампании The Truth is Hard to Find («Правду трудно найти»), запущенной в феврале. Видео созданы на основе снимков фоторепортеров Брайана Дентона, Тайлера Хикса и Дэниеля Берехулака и сопровождаются их рассказами.

Журналисты New York Times освещали самые страшные события последних лет. Дентон снимал военную операцию в Ираке, Хикс — сирийских беженцев, переплывших Средиземное море, Берехулак — вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке.

New York Times подчеркивает, что ее сотрудники добывают информацию в самых опасных местах и руководствуются самыми жесткими стандартами. Они занимаются не только репортерской работой, но и расследованиями, требующими серьезного фактчекинга.

Аналогичную кампанию ранее запустили газета Wall Street Journal и издание Atlantic. Так, проект «Лицо настоящих новостей» (The Face of Real News) рассказывает о том, как создавались громкие журналистские расследования WSJ и кто за ними стоял. Героями роликов стали сами журналисты, которые формируют репутацию газеты.