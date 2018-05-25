Компания Danone прогнозирует рост себестоимости готовой молочной продукции от введения обязательной электронной сертификации в системе «Меркурий» на 10%. Об этом RNS рассказал представитель производителя молочных продуктов.
По мнению представителя Danone, обязательная электронная сертификация готовой молочной продукции может привести к коллапсу на рынке.
«Если „Меркурий“ будет введён для готовой молочной продукции, это естественно повлияет на себестоимость продукции. Мы делали расчеты себестоимости и мы уверены, что она вырастет на 10%. Мы предсказывавшем полный коллапс на рынке, потому что система ее способна справиться с нашими объемами», — рассказал он.
Напомним, с 1 июля все производители животной продукции должны подключиться к системе"Меркурий" и перейти на электронный документооборот,
Ранее сообщалось, что России может и вовсе грозить дефицит продуктов питания, поскольку производители животной продукции испытывают сложности к подключению к системе «Меркурий». Многие крупнейшие региональные и федеральные поставщики продукции животного происхождения не готовы перейти на электронный документооборот к 1 июля 2018 года.