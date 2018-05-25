К подорожанию может привести ввод новой системы сертификации «Меркурий»

Компания Danone прогнозирует рост себестоимости готовой молочной продукции от введения обязательной электронной сертификации в системе «Меркурий» на 10%. Об этом RNS рассказал представитель производителя молочных продуктов.

По мнению представителя Danone, обязательная электронная сертификация готовой молочной продукции может привести к коллапсу на рынке.

«Если „Меркурий“ будет введён для готовой молочной продукции, это естественно повлияет на себестоимость продукции. Мы делали расчеты себестоимости и мы уверены, что она вырастет на 10%. Мы предсказывавшем полный коллапс на рынке, потому что система ее способна справиться с нашими объемами», — рассказал он.

Напомним, с 1 июля все производители животной продукции должны подключиться к системе"Меркурий" и перейти на электронный документооборот, т. е. оформлять в ней все ветеринарные сопроводительные документы. Сейчас такие документы в бумажном виде оформляют только производители сырья, по новым правилам это коснется и производителей готовых продуктов, включая молочную, мясную, рыбную продукцию и др.

Ранее сообщалось, что России может и вовсе грозить дефицит продуктов питания, поскольку производители животной продукции испытывают сложности к подключению к системе «Меркурий». Многие крупнейшие региональные и федеральные поставщики продукции животного происхождения не готовы перейти на электронный документооборот к 1 июля 2018 года.