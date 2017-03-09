Компании решили разработать экологически чистую упаковку



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Danone и Nestlé Waters создали альянс NaturALL, который займется выпуском воды в бутылках из древесины. Эта экологически чистая упаковка должна будет заменить небезопасные для природы пластиковые бутылки.

Пластиковые бутылки, в которых продается вода, опасны для окружающей среды. Для производства пластика обычно используется термопластик полиэтилентерефталат (ПЭТ), состоящий из этиленгликоля и терефталевой кислоты. Кислоту получают из ископаемого топлива в 6 или 7 этапов. Альянс NatureALL уже заключил соглашение со стартапом Origin Materials, который сократил производство до 4 этапов и использует вместо дорогой неочищенной нефти дешевые и экологически чистые материалы, например, древесину сосны. В 2008 году стартап получил $70 млн инвестиций.

К 2018 году NatureALL вместе с Origin Materials планируют построить фабрику по производству 5000 тонн пластика, который как минимум на 60% состоит из биологически чистых материалов. В будущем разработчики надеются повысить этот показатель до 95%. Некоторые компании, например бренд пива Carlsberg, рассматривают возможность перейти на картонную упаковку. А гигант бытовой химии Unilever заявил, что к 2025 году вся пластиковая упаковка компании станет «многоразовой, перерабатываемой или биоразлагаемой».