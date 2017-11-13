Мобильных пользователей привлекает персонализированный кросс-девайс подход, показало глобальное исследование рынка коммерции



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Criteo, компания в области маркетинговых технологий и услуг в сфере торговли, обнародовала результаты глобального исследования рынка коммерции (проанализировано более 5200 глобальных ритейлеров и миллиарды транзакций), проведенного в третьем квартале 2017 года. Аналитики выяснили, что 71% мобильных продаж обеспечивают оптимизированные мобильные версии сайтов и приложения. В России 19% всех продаж через ПК начинаются с клика на мобильном устройстве.

В большинстве стран более 50% онлайн транзакций совершаются с мобильных устройств, и приложения превалируют над мобильными браузерами. В Европе 44% от всех продаж приходятся на мобильные устройства. Глобально годовой прирост доли In-App транзакций составил 64%.

В Европе 63% всех мобильных продаж совершается в мобильных приложениях, по данным ритейлеров, имеющих как мобильный сайт, так и приложение. Оптимизация приложения позволяет привлечь больше мобильных пользователей — то есть тех, кто предпочитает покупать с портативных устройств. Ритейлеры, у которых есть и приложение, и удобная мобильная версия сайта, имеют гораздо больше шансов захватить внимание мобильных пользователей, считают аналитики Criteo.

Товарные категории в мобильных продажах

Две категории ритейла с максимальной долей мобильных продаж в России: Игрушки/Гаджеты (47%) и Здоровье/Красота (38%). Также большую долю на российском рынке имеют: Дом и сад (28%), Мода/Люкс (26%) и Масс-маркет (24%).

В России покупки с мобильных устройств совершаются преимущественно ночью и в выходные дни, а с ПК — в рабочее время.

Использование кросс-девайс данных

Кросс-девайс данные позволяют воспроизвести полную картину покупательского пути: в России 19% всех продаж через ПК начинаются с клика на мобильном устройстве, 29% всех пост-клик транзакций через ПК происходят при участии другого устройства.

Кросс-девайс данные позволяют зарабатывать больше с каждой покупки конкретного пользователя: российские покупатели, идентифицированные на нескольких устройствах, тратят в среднем на 20% больше на каждый заказ.

Омниканальность имеет значение

Офлайн продажи повышают узнаваемость бренда и увеличивают число покупок онлайн: в США омниканальные ритейлеры, использующие онлайн и офлайн данные, имеют в своем распоряжении в четыре раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.

«Современные клиенты ждут, что бренды и ритейлеры смогут в самый подходящий момент предложить им индивидуальный покупательский опыт. Результаты нашего исследования не только доказали важность внедрения омникальности, но и мотивировали нас развивать маркетинговую экосистему Criteo. Экосистема позволит брендам и ритейлерам анализировать огромные массивы данных и применять их на разных этапах покупательского пути — не только на экранах устройств, но и в физических магазинах. Это поможет транслировать верное сообщение клиенту в тот момент, когда он будет наиболее готов воспринимать информацию», — комментирует Джонатан Опдайк, директор по стратегическому развитию Criteo.

Исследование Criteo: