Издательский дом продолжает позиционировать себя как единая площадка для издателей и маркетологов

Издательский дом Conde Nast запускает новую инфлюенс-платформу для рекламодателей, которая предоставит им доступ к 3500 влиятельным лицам и 300 миллионам подписчикам.

Первоначально сотрудничество будет проходить в сфере моды и красоты. По словам главы отдела маркетинга и продаж Condé Nast Памелы Друкер Манн, это «соответствует ДНК компании». Дальнейшие кампании издательский дом разработает совместно с рекламодателями, исходя из предпочтений подписчиков, с привлечением для этого своего креативного агентства 23Stories.

Платформа даст возможность рекламодателям заработать на стремительном росте развивающегося цифрового издания журнала Сondé Nast, разместив объявление для аудитории-миллениалов, которые составляют 83% читателей.

«Платформа позволит разместиться в источнике, которому можно доверять и который поможет построить правильные объявления с помощью одного из лучших редакторов в мире. Это поможет эффективной рекламе не только в Condé Nast, но и во всей социальной стратосфере», – сказала Памела Друкер Манн.

Издательский дом Condé Nast работает в России с 1998 года и издаёт журналы Vogue, GQ, Glamour, AD, Tatler.