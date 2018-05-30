Компания осваивает быстрорастущий сегмент

Летом Coca-Cola запустит в России продажи растительного молока Adez. Сначала напиток появится в розничных сетях, бизнес-центрах и кофейнях Москвы и Санкт-Петербурга. Если эксперимент окажется удачным, география продаж расширится. Цена Adez для российских потребителей составит 59−65 рублей за 0,25 л и 149−169 рублей за 0,8 л, пишет «Коммерсант».

Adez выпускается на основе сои, миндаля, овса, риса и кокоса без добавления сахара и позиционируется как функциональный напиток для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни. В нашу страну продукт будет импортироваться из Европы, в основном из Чехии.

Категория растительных аналогов молока занимает около 1% молочного рынка в России, однако очень активно растет и развивается. В 2017 году продажи молочных альтернатив практически удвоились, а в первом квартале текущего года выросли в 2,19 раза в натуральном выражении. Целевой аудиторией продукта являются обеспеченные молодые потребители, проживающие в городах-миллионниках.

Coca-Cola высоко оценивает потенциал данной категории в России. В компании считают, что она может вырасти примерно в 30 раз, а потребление таких напитков может достигнуть уровня Польши. У таких прогнозов есть основание: тренд на здоровый образ жизни набирает обороты. Если десятью годами ранее 31% россиян ответили, что они стремятся употреблять здоровую пищу, то в 2018 году их доля увеличилась до 41%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Сейчас лидером в категории растительных аналогов молока в России является марка Alpro (Danone) — ее доля в стоимостном выражении составляет 72%. Кроме того, линейка продуктов на растительной основе под маркой Nemoloko есть у российского производителя соков «Сады Придонья».