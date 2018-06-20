Первая вода премиум-класса от компании Coca-Cola появилась в продаже

Coca-Cola в России запускает новый премиальный бренд питьевой воды Smartwater. Российский запуск марки совпал с выводом продукта на рынки еще пяти стран Европы: Ирландии, Хорватии, Венгрии, Чехии и Австрии.

Smartwater — «умная вода», произведенная по уникальной технологии, повторяющей цикл естественного круговорота воды: вода из природного источника превращается в пар, который затем вновь конденсируется, чтобы получить кристально чистую воду. На завершающем этапе в полученную воду добавляются «умные электролиты» — комплекс минеральных веществ.

Бренд появился в портфеле Coca-Cola в 2007 году, вкус «воды, вдохновленной облаками» высоко ценится потребителями по всему миру: Smartwater — лидер премиального сегмента воды в США и Великобритании, а также самый прибыльный бренд Coca-Cola в водном портфеле.

Smartwater будет представлена на полках в стильных бутылках минималистичного дизайна объемом 0,6 л и 1,1 л из полностью перерабатываемого пластика. Первые партии воды появятся в Московском и Северо-Западном регионах.