Московская футбольная команда «Фортуна» сыграла со сборной России

Говорят, под Новый год все мечты сбываются. А о чём мечтают юные футболисты? О победах, о встрече с футбольными кумирами, о попадании в сборную и, конечно, о том, чтобы однажды поднять над головой легендарный Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA.

Coca-Cola на протяжении долгого времени поддерживает футбольные соревнования, в частности, турнир «Кожаный мяч» среди детских и юношеских команд. Не так давно ребята из команды «Фортуна» стали чемпионами Москвы.

Официальный партнер Национальной сборной России по футболу, а также эксклюзивный организатор Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA Coca-Cola сделала юным футболистам сюрприз. Ребята пришли на свою обычную тренировку, но вместо отработки тактики и техники владения мячом их посадили в автобус и отвезли на стадион «Спартак», где их ждали игроки национальной сборной, с которыми у них состоялась совместная тренировка прямо на поле. А в конце тренировки ребят ожидал самый большой подарок от Coca-Cola: встреча с Кубком Чемпионата мира по футболу.

«Я рад, что встретился со сборной России, эта была моя мечта! Спасибо за сюрприз такой, хотелось бы почаще таких событий. Больше всего запомнилась игра со сборной России и забитый гол Луневу! Сейчас я ещё больше тренируюсь, чтобы стать лучшим», – рассказывает Владислав Мильшин, нападающий ФК «Фортуна».

«Мне очень понравилось! Больше всего запомнилось, когда наша команда вышла из подтрибунного помещения, а на поле «Открытие Арена» стояли игроки сборной России. Этот сюрприз мотивирует на продолжение упорных тренировок, которые необходимы, чтобы дорасти до большого футбола», – продолжает Павел Кузнецов, правый полузащитник ФК «Фортуна».

«Настоящий стадион, настоящая раздевалка, новая форма. А когда зашел Черчесов, то... Эмоции зашкаливали! Ну, а про сборную, нет слов, как это описать. Я только мог мечтать о таком, теперь у меня есть ветровка Дениса Глушакова. Такие сюрпризы мотивируют очень сильно, жаль, что с игроками сборной не разрешили сфотографироваться», – добавляет Егор Чертов, нападающий ФК «Фортуна».