Компания выпустила напиток «со вкусом детства»



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Chupa Chups выпустили серию напитков со вкусами всеми любимых с детства конфет, сообщает Hypebae.

Сладкая газировка представлена в нескольких классических вкусах Chupa Chups: клубника со сливками, апельсин и виноград. Освежающий игристый напиток точно имитирует вкус конфет. Дизайн баночек также напоминает упаковку леденца, на ней представлен знаменитый логотип – цветок Сальвадора Дали.

Несмотря на то, что леденцы доступны в более чем 150 странах, купить газировку Chupa Chups можно только в Южной Корее. Баночка ностальгического напитка стоит около $1.