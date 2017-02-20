Статья Талли Кельми, CEO и креативного директора агентства Ampersand и куратора факультета «Айдентика» Академии Wordshop

Поскольку рекламный рынок у нас только переходит в стадию осознанного развития, бывает так, что часто возникают неожиданные вопросы. Те вопросы, которые конечно давно не задают ни в Европе, ни в Америке.

На курсе Айдентики в Академии Wordshop я как-то задала студентам-графикам (так называлась эта специальность раньше, сейчас правильно называть - айденты) вопрос о том, какими по их мнению проектами они будут заниматься изо дня в день? Многие сразу же ответили, что они будут разрабатывать айдентику для малых, крупных и стартап-компаний. Но этот ответ неверный. Дело в том, что бренды рождаются не каждый день. Тем более в нынешней экономической ситуации.

Тогда последовала версия о ребрендинге, что более вероятно. Но фирменные стили тоже меняются не ежедневно. Возможно, поэтому многие студии стараются заложить как можно больше времени на такие проекты, тем самым обеспечивая себя работой. Кроме, конечно, тех случаев, когда это действительно титанический труд, в котором нужно заново переосмыслить каждую деталь и придумывать, как подать ее по-новому.

На этом варианты ребят почти закончились, но на то и нужно обучение, чтобы помочь увидеть больше. На сегодняшний день в сознании многих заказчиков все еще большую ценность представляют объекты физического мира – то, что можно купить, а потом потрогать. И то, что можно организовать и сразу конвертировать в прибыль.



Талли Кельми

А это значит, что интересные проекты и деньги на стороне производств или ивент-агентств, которым заказывают все подряд. Чаще всего внутри их штата даже нет дизайнера (не то, что копирайтера, арт-директора или стратега…) Нужен прессвол – звонят на производство. Нужна визитка – на производство, нужна сувенирка – на производство. Провести мероприятие – в ивент-агентство. И все получается из разных мест. А потом, когда все собираются вместе за одним столом (этот оттуда, это отсюда и т.д), получается какой-то китайский пазл, который не сходится и создает визуальный шум, вызывающий у хороших специалистов нашей индустрии приступы эпилепсии.

Но рынок сейчас подвижен и это прекрасно! Рынок дает пространство и динамику для маневра. Это понимают большие компании, которые активно организуют различные семинары, промо-мероприятия и пр. Им нужно удерживать своих потребителей. Чем такие компании больше, тем они больше зависят от внимания своей целевой аудитории и делают все, чтобы ее привлечь. Именно такие задачи в тренде кризиса, именно такие проекты нужно уметь выполнять. Это больше реклама, чем дизайн, и при этом – это больше стратегия и копирайтинг, чем реклама.

Ключ к актуальным проектам, различным рекламным кампаниям - кейвижуал. Он нужен для заявления брендом своего предложения, отражения пользы для своих потребителей и представления своего имени. В Европе и Америке давно знают: нужно провести промо-мероприятие для бренда – нужен кейвижуал. Нужно заявить о новой услуге – кейвижуал. Нужно рассказать об изменениях – кейвижуал. Именно он покажет что, как и для кого появилось нового, чем это полезно и так важно для каждого из вас.

Кейвижуалы – локомотивы бизнеса. Это классный, служебный инструмент зарабатывания денег для средних и больших компаний. Кейвижуал – это формат, близкий к постеру или билборду, на котором есть главный слоган, отражающий идею предложения, задающий вектор для всех активностей в поле его действия. Визуальная стилистика и графические элементы, которые распространяются на все носители в рамках решения данной задачи. И сам бренд, который заявляет что-то в своем новом, максимально выгодном для себя амплуа.

С кейвижуалом средним и крупным компаниям становится гораздо проще жить. Например, если слоган звучит как «Техника с английским акцентом», то это значит, что гости будут пить не водку, а черный чай с трюфелями на фуршете. И фон для фотографирования будет или с британским флагом или в любимых тонах королевы. Задан вектор в котором все гармонично складывается. Целостность сейчас – это огромное преимущество для брендов перед своими потребителями.

В частности в мегаполисе, среди бешеного ритма жизни, изобилия компаний и их активностей. Не стоит ждать, что потребитель выделит из толпы и сразу все поймет с первого раза. Теперь нужно объяснять много раз и делать это деликатно. Для этого все и должно быть в едином ключе, чтобы донести необходимую информацию через несколько каналов, ряд ассоциаций, подробно в каждой детали дать понять, что предлагает бренд своему клиенту.

Именно поэтому в Европе и Америке компании обращаются только в агентства, которые регулярно поддерживают их бизнес в рабочем и активном состоянии за счет рекламных кампаний, необычных акций, промо и прочего. Именно такая работа актуальней всего на рынках потребления. И составляет 80% занятости специалистов студий и агентств. Эффективность правильно сделанных кейвижуалов проверена миллионами и миллиардами того, что заработали на них компании.

Чтобы проверить себя, своего подрядчика и квалификацию, приведем формулу, по которой легко разработать работающий KV и отличить не квалифицированную подделку. Максимально эффективный для компании клиента кейвижуал состоит из нескольких ингредиентов: сам бренд + предложение бренда + получаемый бенефит. Приглядитесь все успешные компании работают из дня в день по такому принципу и в прямой зависимости от удачных кейвижуалов, опираясь и масштабируяся в рамках заданных креативных векторов. Начиная от ТВ-ролика, заканчивая силиконовым браслетом, который вы получаете в подарок на улице.

Каждая компания в Европе и Америке знает, что от верности своего выбора – выбора агентства - зависит их прибыль. Именно поэтому каждое агентство выкладывается по полной, чтобы сначала найти необычные и новые инсайты целевой аудитории бренда на которого они работают, придумать нестандартный и свежий креативный подход. Ломают себе всю голову, чтобы сформулировать яркий и запоминающийся слоган. Потом обычно случается пару истерик у дизайнеров, чтобы нарисовать то, что отлично подходит к идеи и слогану, при этом отражает и все остальные задачи.

Затем производства присылают подходящие к идее образы своей продукции, которая будет участвовать в проекте – чашки из которых будут пить, призы, которые будут дарить, роллап на котором будет висеть баннер и прочее. Все отбирается, брендируется, пристально отслеживается качество нанесения на каждый носитель логотипа и данных. И уже потом проходит само мероприятия или рекламная кампания. И все с нетерпением ждут реакции своей целевой аудитории – как в театре все, ей Богу! Показали шоу, ждут, что скажут критики и публика, купят ли билеты снова.

Чтобы делать такие шоу, благодаря которым компании развивают свой бизнес, и нужны все квалификации, которые у нас существуют по отдельности и пока редко встречаются вместе. Но мы работаем над этим. Мы должны помогать экономике своим делом. Вносить свой вклад. Мы – рекламщики и дизайнеры – должны уметь реализовывать такие проекты, а средние и крупные компании постепенно разворачиваются в нашу сторону.

Для тренировки навыка работы с кейвижуалами, мы в Академии Wordshop проводим занятие, на котором известным брендам придумываем новый ракурс. Мы соединяем две противоположности с помощью кейвижула, сохраняя формулу (сам бренд + предложение бренда + получаемый бенефит). Посмотрите, что из этого получается.