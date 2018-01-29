Директор по маркетингу Nimax Иннокентий Нестеренко и SEO-специалист Nimax Анна Павлюк рассказали, что нужно знать при заказе SEO

Директор по маркетингу Nimax Иннокентий Нестеренко и SEO-специалист Nimax Анна Павлюк рассказали Sostav.ru, что нужно знать при заказе SEO в 2018 году.

Планируете ли вы SEO-мероприятия на 2018 год? Не очень увлекательно это обсуждать, правда? Гораздо интереснее фантазировать о каналах в Телеграме или собственном Youtube-влоге.

Но как бы нам ни хотелось, трафик из органического поиска — по-прежнему один из важнейших источников новых клиентов, покупателей или читателей. В этом важное отличие SEO от влогов, которые сами нуждаются в продвижении и начинают приносить пользу через год-два.

Достаточно посмотреть на общую статистику — это сводка из Liveinternet и нашего личного опыта:

Для интернет-магазинов и сайтов услуг: 72% новых покупателей приходят из поиска.

Для контентных проектов, к примеру, СМИ — 31% из поиска.

SEO-трафик в мобайле: 34% для коммерции и 30% для инфоресурсов.

При этом SEO — по-прежнему самый сложный для понимания инструмент интернет-маркетинга. Вокруг поисковой оптимизации больше всего мифов, глупостей и путаницы. Мы собрали самые популярные вопросы клиентов, которые постоянно слышим на встречах, и дали обобщенные ответы на них.

Возможности SEO. Что можно и чего нельзя получить с помощью органики

У российских заказчиков SEO до сих пор встречается запрос на эго-SEO. Иными словами, им очень хочется оказаться на первом месте. И в контекстной рекламе, и в SEO этот «синдром Шумахера» — представление о поисковой выдаче как о пьедестале, на который надо залезть повыше — сильно вредит делу. В контекстной рекламе это вообще прямой путь к сливу бюджета. В SEO же это типичный пример невозможной и ненужной задачи.

Нельзя: выйти на первое место по конкретному запросу или по группе запросов.

Во-первых, персонализация выдачи во всех поисковиках привела к тому, что на первом месте у каждого будет что-то свое. Даже заход из инкогнито, без истории поиска, не гарантирует одинаковой выдачи — многие запросы геозависимы с точностью до района города.

Во-вторых, это ложная цель. Пока вы стремитесь на первое место и меняете подрядчиков, пытаясь найти тех самых волшебников, которые вознесут вас на вершину, конкуренты занимаются делом и тихо растят трафик с любых позиций, отбирая у вас клиентов.

Нельзя (и не нужно): выйти в топ по всему списку запросов, в особенности по «однословникам»

Еще один частный случай эго-SEO — это желание попасть в топ по фиксированному списку запросов, в том числе по очень общим запросам — «окно», «дверь» и так далее. Это и трудно из-за популярности и нечеткости запроса, и нелегко отследить из-за персонализации выдачи, и не имеет коммерческого смысла. Что хочет человек, набирая слово «окно»? Скорее всего, он ищет картинку для реферата/презентации, и уж точно не собирается покупать ваши деревянные стеклопакеты.

Нельзя: получить результат, не меняя сайт

Продвижение за счет внешних факторов, т.е. за счет закупки ссылок — это прошлое. Сегодня в основном нужно повышать привлекательность сайта одновременно для живых людей и для поисковых роботов. Вам точно придется и делать редизайн, и менять серверные настройки, и вносить сотни других мелких изменений. Если вы к этому не готовы — не беритесь за SEO.

Нельзя: добиться эффекта в тематиках, где нет готового спроса

Стартапы часто закладывают в SEO-трафик в свои планы по привлечению клиентов. Это может сработать, если вы по-новому делаете что-то старое (скажем, предлагаете вызов уборщицы через мобильное приложение a’la Qlean). Но часто стартапы на самом деле предлагают рынку что-то новое, а на новое тем и отличается, что готового спроса на него нет.

Все, что вам нужно от SEO в случае, если вы торгуете инновациями — это прописать название бренда на главной. Прописали? Отлично. После того, как ваш PR сработает, люди смогут вас безошибочно найти. Дальше вам нужно делать тот самый PR, а про оптимизацию можно забыть.

Можно: поднять тематический трафик

Вы уже получаете заявки, лиды, читателей из поиска? Всегда можно получать больше, если заняться SEO.

Можно: повысить качество трафика

Если у вас много поискового трафика, но отдача от него невелика, можно и нужно корректировать семантическое ядро, чтобы на сайт приходили подходящие люди

Можно: получить больше заявок/заказов/лидов

Самоочевидно: чем больше трафика и чем он лучше, тем больше у вас тех самых заявок/заказов/лидов

Заказывайте SEO, только если:

в вашей теме уже есть поисковый трафик;

он уже неплохо конвертируется;

и вам нужно еще.

Резюмируем: при заказе SEO вас интересует только трафик и его конверсия в заявки/просмотры/другие полезные для вас действия на сайте. Если вы идете к SEO-специалистам с другими задачами, вы теряете время зря.

Чем занимаются SEO-подрядчики

Самые нахальные SEO-подрядчики не занимаются ничем, рассказывая заказчикам басни про сложность алгоритмов и рекомендуя подождать еще месяцок. Надеюсь, вам не придется сталкиваться с такими персонажами. Однако и в случае с добросовестным подрядчиками не до конца понятно — что же входит в их регулярные задачи. Срываем покровы.

Задачи SEO-подрядчиков делятся на две неравные группы: разовые задачи — то, что делается на старте проекта и регулярные — список того, чем нужно заниматься постоянно. Кроме того, оба списка будут немного разными для интернет-магазинов и для всех остальных сайтов.

Задачи для контентных сайтов и сайтов услуг

Разовые задачи для информационных сайтов:

Сбор семантического ядра по страницам категорий итегов, фильтрация страниц тегов.

Аудит внутренней и технической оптимизации, составление ТЗ на исправление ошибок и доработок по сайту.

Настройка индексации. Закрываем от роботов служебные и любые другие страницы, которые никогда не приведут целевой трафик.

Составление рекомендаций по изменению структуры и навигации на сайте. Опираемся на семантическое ядро и строим логичную структуру под поисковый спрос, чтобы охватить максимум фраз.

Добавление сайта в Google News и Яндекс Новости. Анализируем новостной фид, даем подробные рекомендации – технические и по контенту.

Составление рекомендаций по содержимому посадочных страниц. Суммируем мастхэв и хорошие решения конкурентов, стремясь сделать сайт удобнее для пользователя и понятнее для поисковиков.

Разметка контента. Повышаем CTR сниппетов.

Регулярные задачи для информационных сайтов:

Сбор семантического ядра для повторяющихся ежегодных событий. Премии, фестивали, праздники – вот это всё.

Аудит технических и внутренних ошибок. Периодически что-то отваливается, и никто от этого не застрахован.

Работа с событийным трафиком. Оперативно правим метатеги под ключевые фразы.

Подготовка рекомендаций по текстам. Подсказываем, как делать контент более эффективным с точки зрения привлечения трафика.

Подготовка мета-данных для посадочных страниц. Понятно для поисковиков, читабельно для пользователя.

Мониторинг поискового трафика и видимости, поисковая аналитика. Ищем причины спада или роста трафика, анализируем хорошие решения, думаем, как их масштабировать и получить больше.

Контроль и проверка внедряемых рекомендаций. Расставляем приоритеты задач и следим за корректностью выполнения.

Работа с ссылками (договоренности с вебмастерами, SMM, PR). Лучшая ссылка – та, что приводит целевой трафик.

Задачи для коммерческих сайтов

Разовые задачи для коммерческих сайтов:

Сбор семантического ядра.

Аудит внутренней и технической оптимизации, составление ТЗ на исправление ошибок и доработок по сайту.

Настройка индексации. Закрываем от роботов служебные страницы и экономим краулинговый бюджет.

Подготовка мета-данных для посадочных страниц. Шаблоны под каждый тип страницы с учетом нюансов поискового спроса.

Составление рекомендаций по изменению структуры и навигации на сайте. На базе семантики строим логичную структуру, чтобы привлечь максимум трафика. Пример такой структуры из нашего опыта.

Подготовка заданий на написание текстов. Сначала анализируем, нужны ли они вообще.

Рекомендации по улучшению регионального ранжирования. Проверяем, есть ли привязка к региону, вырабатываем план, если нет.

Составление рекомендаций по содержимому посадочных страниц. Делаем сайт удобнее для пользователя и понятнее для поисковиков, суммируя мастхэв и лучшие фишки конкурентов.

Составление рекомендаций по улучшению коммерческих факторов на сайте. Делаем все, чтобы покупать на сайте стало удобнее.

Разметка контента. Повышаем CTR сниппетов.

Регулярные задачи для коммерческих сайтов:

Аудит технических и внутренних ошибок.

Отбор площадок для размещения внешних входящих ссылок.

Составление рекомендаций по информационным разделам, чтобы привлекать трафик не только по коммерческим запросам.

Составление рекомендаций по улучшению взаимодействия пользователей с сайтом (структура, навигация, контент).

Мониторинг поискового трафика и видимости. Поисковая аналитика.

Контроль и проверка внедряемых рекомендаций.

Работа с ссылками (договоренности с вебмастерами, SMM, PR).

Ключевые различия в SEO для информационных и коммерческих сайтов

Разные принципы работы с семантическим ядром.

Больше постоянной SEO-работы для информационных сайтов (в т.ч. реагирование на тренды).

Упор на улучшение юзабилити для коммерческих сайтов.

Для информационных сайтов не важны коммерческие факторы (полнота ассортимента, способы оплаты/доставки и т.п.) и региональные факторы.

Наоборот, коммерческие факторы и региональность важны для интернет-магазинов.

Основные направления работ по SEO в виде инфографики можно посмотреть тут.

Какие гарантии существуют в SEO, когда ждать и как измерять результаты — расскажем в следующем материале. Удачных SEO-проектов!