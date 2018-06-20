Предыдущий всплеск активности на сайте знакомств отмечен во время Олимпиады-2018

Во время проходящего в России Чемпионата мира по футболу вырос трафик сервиса мобильных знакомств Tinder, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчёты российских сотовых операторов.

Речь идет больше всего не о гостях Чемпионата, а о давних абонентах операторов. Трафик именно этого приложения рос больше, чем у мессенджеров и соцсетей, — в 11 раз, если сравнивать со средними значениями трафика с начала года до 1 июня, свидетельствуют данные МТС. В Tele2 тоже отметили рост трафика в Tinder, но поменьше — в 3,5 раза.

По оценке «МегаФона», во время матча-открытия Чемпионата между Россией и Саудовской Аравией на сервис знакомств пришлось около 1% всего трафика «Лужников». Это вдвое меньше показателя мессенджера Telegram, на который пришлось 2% трафика. 72% всего интернет-трафика пришлось на мессенджер WhatsApp.

Tinder уже заявлял о себе на громких спортивных событиях. Например, на зимней Олимпиаде в Пхенчане количество пользователей сервиса выросло на 348%, количество совпадений, позволяющих начать диалог, — на 644%, количество просмотренных партнеров — на 571%.