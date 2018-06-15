Dentsu Aegis Network представила прогноз развития рекламного рынка на 2018-2019 гг

Глобальные рекламные расходы вырастут с 3,3% в 2017 году до 3,9% в 2018 году, что выше оценки на 3,6%, озвученной в январе этого года. Общий объем рекламных инвестиций составит $ 613,5 млрд. Важную роль в стимулировании роста сыграют глобальные события — Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, Чемпионат мира по футболу в России, а также промежуточные выборы в Конгресс США, сообщается в отчёте Dentsu Aegis Network.

Digital обгонит телевидение впервые в этом году. На него придется 38,4% от общих рекламных расходов против 35,5% на ТВ. На 21 из 59 измеренных рынков прогнозируется, что digital станет лидирующим медиа в 2018 году. Россия присоединится к этому списку впервые.

«Digital остается доминирующим растущим сегментом, при том, что в этом году ожидается, что 25% глобальных рекламных расходов впервые придутся на мобайл. В настоящее время digital — ведущий рекламный канал на 21 из 59 рынков, которые мы анализируем», — отметил Джерри Булманн, CEO Dentsu Aegis Network.

В 2018 году расходы на digital-медиа вырастут на 12,6%, что превышает темпы роста всех средств массовой информации (3,9%) более чем в три раза. Траты на этот канал вырастут до $ 230,6 млрд, что на $ 25,7 млрд больше по сравнению с предыдущим годом. Online-видео и социальные медиа также показывают рост: 24.6% и +21.6% соответсвенно. Контекстная реклама продолжает составлять наибольшую часть digital (39%).

Традиционные медиа ожидает падение на 0,5% в 2018 и 0,4% в 2019. Расходы на печать продолжат снижаться в 2018 и 2019 годах. Ожидается, что Радио, OOH и Кинобизнес покажут устойчивый рост: 2.0%, 2.2% и 5.9% соответственно. Расходы на ТВ-рекламу покажут скромный рост в 1,2% в 2018 году после снижения расходов на 0,7% в 2017 году, что составит 35,5% от общих расходов.

Ожидается, что рекламные расходы на programmatic вырастут на 23,2% в 2018 и 19,1% в 2019, так как возможность консолидировать стратегии programmatic-закупок в разных форматах и на разных устройствах — возможность для рекламодателей добраться до нужной аудитории.

На мобайл впервые придется четверть (25,2%) глобальных рекламных расходов. Мобильные устройства становятся основной точкой доступа ко всем цифровым услугам и контенту. По данным Statista, в 2018 году 52,2% всего мирового онлайн-трафика было произведено с помощью мобильных телефонов, а в предыдущем году — 50,3%. По некоторым оценкам, сейчас аудитория использует смартфоны беспрецедентное количество времени — более пяти часов в день. Этот рост во многом обусловлен широкой доступностью высококачественного цифрового видео. Потребление мобильного видео популярно среди всех возрастных групп. 9 из 10 пользователей социальных сетей отдают предпочтение просмотру на мобильных устройствах, а на мобильные приложения приходится 70% времени, проведенного в соцсетях. Ожидается, что в ближайшие годы мобильные платежи станут популярнее, а сам канал покажет уверенный рост — на 23,3% в 2018 году и 18,8% в 2019 году.

Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка — ключевые регионы роста рекламных расходов, их вклад в глобальные рекламные расходы составляет 41% и 32% соответственно. Рекламные инвестиции в Западной Европе составляют 13%, Латинской Америке — 8%, Восточной Европе — 5%. Прогнозируется, что рекламный рынок Китая вырастет на 6,5% и достигнет RMB 630 млрд — 16.2% глобальных рекламных затрат (E-commerce платформы Baidu, Alibaba и Tencent обеспечат 80% от общего роста). Расходы на рекламу в США продолжат расти в 2018 году на 3,4% и достигнут $ 217,3 млрд. Инвестиции в рекламу в Великобритании также будут расти.