Годом ранее убыток медиахолдинга составлял почти 5 млрд рублей



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Группа компаний РБК завершила 2016 год с чистой прибылью. Этот показатель достиг 2,1 млрд рублей, что в основном вызвано эффектом переоценки валютных остатков. В 2015 году медиахолдинг получил чистый убыток в размере 4,8 млрд рублей. Такие цифры приводятся в аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Ранее РБК опубликовал неаудированные данные.

На конец 2016 года чистые активы РБК были отрицательными и составляли 13,2 млрд рублей. Дефицит оборотного капитала за год увеличился с 1,2 до 1,38 млрд рублей. Последние два года группа пытается оптимизировать свои затраты. По предварительным результатам, в первом квартале 2017 года РБК удалось сократить коммерческие расходы примерно на четверть. Расходы на рекламу остались практически на прежнем уровне: 599 млн рублей в 2016 году против 595 млн в 2015-м. ОНЭКСИМ, основной владелец холдинга, пообещал оказать ему финансовую поддержку в случае необходимости.

По прогнозам РБК, в 2017 году выручка его медиабизнеса вырастет на 7%, а в 2018–2020 годах рост составит 5%. Из отчетности также следует, что товарные знаки и наименование «РБК-ТВ» находятся в залоге у кредитора, компании E.M.I.S. Finance B.V. Стоимость брендов оценивается в 46 млн рублей. Кроме того, в 2016 году медиахолдинг выплатил топ-менеджменту (директорам, генеральным и исполнительным директорам) 153 млн рублей в виде вознаграждений и бонусов.