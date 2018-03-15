Число абонентов оператора за год уменьшилось на 0,2%

Скорректированная чистая прибыль «МегаФона» без учета результатов Mail.Ru в 2017 году уменьшилась на 29% до 20,52 млрд рублей. За IV квартал скорректированная чистая прибыль снизилась на 53,1% в годовом выражении — до 3,04 млрд рублей, следует из операционной отчетности компании.

Выручка за IV квартал выросла на 4,1% и составила 84,6 млрд руб. Выручка оператора за весь прошлый год без учета показателей Mail.ru Group выросла на 1,8% - до 321,81 млрд руб.

Число абонентов мобильной связи «МегаФона» на 31 декабря 2017 составило 75,44 млн — за год показатель снизился на 0,2%. Из них пользователями услуг по передаче данных являются 31,5 млн абонентов — показатель вырос на 1,7%. Доля пользователей услуг передачи данных составляет 41,8% против 41% годом ранее.

«Мы начали трансформироваться из традиционного оператора связи в оператора цифровых возможностей и определили для себя новую целевую аудиторию: цифрового абонента, который считает нас своим выбором номер один для отличного партнерства на всю жизнь», — прокомментировал Сергей Солдатенков, генеральный директор компании.

Компания прогнозирует, что капитальные затраты «МегаФона» в 2018 году составят 75−80 млрд. Необходимость существенного роста капитальных затрат объясняется продолжением развертывания сети LTE, выполнением обязательств по исполнению «закона Яровой», а также планами повышения устойчивости сети.