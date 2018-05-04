Минздрав разработал ряд мер для решения этой проблемы и увеличения доли здоровых граждан

Число людей с диагностированным ожирением в РФ выросло почти на 50% за пять лет. Если в 2011 году на 100 тысяч человек подобный диагноз был поставлен в 856,5 случаях, то в 2016 году таких случаев было уже 1245,6 на 100 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

При этом растёт число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. В 2016 году их число достигло уже 34,2%. Поэтому проблема здорового питания населения сохраняет свое приоритетное значение в обеспечении здорового образа жизни (ЗОЖ).

Для решения этой проблемы и увеличения доли здоровых граждан ведомство предпринимает ряд мер. В частности, были утверждены рекомендации к нормам потребления продуктов, отвечающие современным требованиям здорового питания детей и взрослых. Кроме того, Минздравом был разработан проект стратегии формирования ЗОЖ населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.

«Утвержден паспорт приоритетного проекта „Формирование здорового образа жизни“. Наличие стратегического документа, направленного на решение указанных задач, подчеркивает приоритет мер формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний», — уточнили в ведомстве.

В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формирования приверженности к здоровому питанию. Кроме того, проект предусматривает сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания.