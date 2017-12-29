Бигль, Йоркширский терьер, Лабрадор стали героями новогодней кампании вместе с актерами канала ТНТ

По версии ТНТ, наступающий новый год – это не просто год Собаки, а год Смешной Собаки. Телеканал подготовил разнообразные имиджевые ролики с участием символом наступающего 2018 года.

Четвероногие герои ролика в кадре творят настоящие чудеса: танцуют нижний брейк под руководством наставника шоу «ТАНЦЫ» Мигеля, прыгают с кубов ТНТ по команде резидента Comedy Club Павла Воли, несут службу с пермскими полицейскими из «Реальных пацанов» Ознобихиным и Базановым, чихают вместе с Гариком Харламовым и аплодируют стендапу Нурлана Сабурова.