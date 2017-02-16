Журналисты выяснили, что более половины интернет-ресурсов продолжают работать даже после блокировки





Внесение в черный список Роскомнадзора не означает, что сайт с противоправным контентом прекращает свою работу в России. Многие владельцы интернет-ресурсо в не удаляют запрещенную законом информацию и продолжают оплачивать регистрацию домена, хостинг, наполнение контентом. В середине февраля в реестре находилось 60,2 тысячи страниц, доменов и IP-адресов, причем не менее 65% заблокированных сайтов еще функционировали, выяснил РБК.

Издание проанализировало копию реестра с сайта Роскомсвободы. Анализ контента проводился по тем ресурсам, которые открывались по состоянию на 16 декабря 2016 года. Тогда в черном списке находилось 51,7 тысячи страниц, доменов и IP-адресов. В «рабочем состоянии» оказалось почти 30 тысяч сайтов. Журналисты также определили тематику ресурсов по ключевым словам и проанализировали аудиторию. РБК интересовала география IP-адресов.

Из заблокированных сайтов, контент которых удалось проанализировать , большая часть содержала порнографию, материалы, посвященные азартным играм и политике, либо носили экстремистский характер. Юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян отмечает, что законодательство практически не предусматривает ограничение доступа на постоянной основе. Вечная блокировка применяется только по антипиратскому закону. Мосгорсуд вынес такие решения в отношении 162 доменных имен, включая торрент-трекер RuTracker и французский видеохостинг Dailymotion.

Всего, по данным Роскомсвободы, с момента запуска реестра Роскомнадзора в нем побывали более 137,4 тысячи сайтов. Почти 60% были впоследствии разблокированы, поскольку их администрация выполнила требования регулятора. При этом темпы пополнения реестра растут с каждым годом. В течение 2013 года в черный список попали 14,5 тысячи сайтов и страниц, в 2014-м — 28,96 тысячи, в 2015-м — 49,7 тысячи, в 2016-м — почти 87 тысяч.

Напомним, что владельцы торрент-трекеров и других сайтов регулярно проводят просветительскую работу и рассказывают пользователям, как обходить блокировку при помощи VPN и других сервисов. Они позволяют российским IP-адресам «маскироваться» под иностранные. В результате ежемесячное количество посещений RuTracker.org из России за год снизилось с 52,9 млн до 29,9 млн, а мировой трафик сократился не так значительно, со 106,8 до 76,1 млн, свидетельствуют данные SimilarWeb.