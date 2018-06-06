Чемпионат мира вдохновил Сбербанк на масштабную акцию с Кержаковым и бонусами

Сбербанк в преддверии ЧМ вдохновился и запустил сразу две акции. Одна из них посвящена ближайшему будущему после Чемпионата. Да-да, говорят, что жизнь после него есть! Вторая акция — это приглашение почеканить с Александром Кержаковым.

«Чемпионат мира пройдет, а бонусы останутся»

Visa — всемирный партнер FIFA в категории «платежные услуги» — предоставила Сбербанку эксклюзивное право на выпуск карт Visa с дизайном талисмана мероприятия — волком Забивака на территории Российской Федерации.

Рекламная кампания посвящена запуску кредитной карты с повышенными бонусами для покупателей спортивных товаров и клиентов кафе и ресторанов.

Алексей Гиязов, директор по маркетингу розничного бизнеса: В рекламной кампании мы показываем, что после Чемпионата мира по футболу FIFA останутся не только сильные эмоции. Мы предлагаем оформить карту с Забивакой и получать приятные бонусы и после чемпионата.

Кампания предполагает федеральный охват: национальное ТВ, онлайн-видео, digital, performance-инструменты. На TB и в онлайне будут показаны несколько версий ролика, объединенных общей идеей: «Чемпионат мира пройдет, а бонусы останутся».

«Чеканка Челлендж»

Также Сбербанк и Visa запустили общероссийский флешмоб «Чеканка Челлендж». Лицом проекта стал Александр Кержаков, лучший бомбардир Сборной России по футболу.

Александр Кержаков:



Чеканка мяча — одна из самых популярных народных футбольных дисциплин в России, как среди детей, так и среди взрослых. С помощью мобильного приложения «Чеканка Челлендж» Visa и Сбербанк бросают вызов всем любителям футбола. Каждый имеет шанс показать свое мастерство чеканки и выиграть билеты на матч полуфинала Чемпионата мира по футболу FIFA и множество других призов вместе с Visa. Я лично буду следить за результатами участников флешмоба.

Победители конкурса получат билеты на ЧМ, участие в тренировке со звездами футбола и мячи с автографом Александра Кержакова. Приложение «Чеканка Челлендж» есть в AppStore или Google Play.



Команда проекта:

Владислав Крейнин

Алексей Гиязов

Екатерина Дьяконова

