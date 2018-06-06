Сбербанк в преддверии ЧМ вдохновился и запустил сразу две акции. Одна из них посвящена ближайшему будущему после Чемпионата. Да-да, говорят, что жизнь после него есть! Вторая акция — это приглашение почеканить с Александром Кержаковым.
«Чемпионат мира пройдет, а бонусы останутся»
Visa — всемирный партнер FIFA в категории «платежные услуги» — предоставила Сбербанку эксклюзивное право на выпуск карт Visa с дизайном талисмана мероприятия — волком Забивака на территории Российской Федерации.
Рекламная кампания посвящена запуску кредитной карты с повышенными бонусами для покупателей спортивных товаров и клиентов кафе и ресторанов.
Алексей Гиязов, директор по маркетингу розничного бизнеса:
В рекламной кампании мы показываем, что после Чемпионата мира по футболу FIFA останутся не только сильные эмоции. Мы предлагаем оформить карту с Забивакой и получать приятные бонусы и после чемпионата.
Кампания предполагает федеральный охват: национальное ТВ, онлайн-видео, digital, performance-инструменты. На TB и в онлайне будут показаны несколько версий ролика, объединенных общей идеей: «Чемпионат мира пройдет, а бонусы останутся».
«Чеканка Челлендж»
Также Сбербанк и Visa запустили общероссийский флешмоб «Чеканка Челлендж». Лицом проекта стал Александр Кержаков, лучший бомбардир Сборной России по футболу.
Александр Кержаков:
Чеканка мяча — одна из самых популярных народных футбольных дисциплин в России, как среди детей, так и среди взрослых. С помощью мобильного приложения «Чеканка Челлендж» Visa и Сбербанк бросают вызов всем любителям футбола. Каждый имеет шанс показать свое мастерство чеканки и выиграть билеты на матч полуфинала Чемпионата мира по футболу FIFA и множество других призов вместе с Visa. Я лично буду следить за результатами участников флешмоба.
Победители конкурса получат билеты на ЧМ, участие в тренировке со звездами футбола и мячи с автографом Александра Кержакова. Приложение «Чеканка Челлендж» есть в AppStore или Google Play.
Команда проекта:
Владислав Крейнин
Алексей Гиязов
Екатерина Дьяконова