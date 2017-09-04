В будущем компания представит виртуальную примерочную

Компания Levi's совместно с технологической компанией Mode.ai, запустила чат-бот в мессенджере Facebook. Бот, работающий на основе искусственного интеллекта, помогает клиентам найти идеальную пару джинсов, сообщает Forbes.

Изобретение получило название «виртуальный стилист». Человек сообщает о своей потребности, а чат-бот обрабатывает заявку. Технология распознаёт запросы, анализируя текст. Сопоставив все пожелания, в том числе, цвет, фасон, размер, виртуальный стилист формирует варианты и предоставляет их покупателю. Все это происходит очень быстро, в режиме реального времени. Отмечаются преимущества бота Levi's: алгоритмы более совершенны и он доступен круглосуточно.

«Пользователям нравится разговаривать с консультантом. Одним нажатием на кнопку невозможно получить полноценную информацию о товаре. Бот Levi's обслуживает клиента через ряд наводящих вопросов, которые помогают ориентироваться на опыт и предложить доступные варианты», - сообщает Итан Шарэн, генеральный директор Mode.ai

В долгосрочной перспективе технология будет только улучшаться во всех формах, добавляет Шарэн. В будущем сервис планируется дополнить функцией виртуальной примерки, которая сейчас разрабатывается.