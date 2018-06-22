Годовая прибыль в $1,79 млрд поставила компанию в число лидеров среди производителей товаров класса «люкс»

Дом моды Chanel впервые с момента основания обнародовал полную финансовую отчетность. Согласно ее данным, компания входит в число лидеров среди производителей «люксовых» товаров, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно отчёту, чистая прибыль компании в 2017 г составила $ 1,79 млрд, что на 18,6% превышает аналогичный показатель прошлого года. Выручка Chanel увеличилась на 11,5% и оценивается на уровне $ 9,62 млрд.

Финансовые показатели позволяют дому моды обойти таких конкурентов, как Gucci и Hermes, уступив только Louis Vuitton, выручка которого составила порядка $ 11 млрд.

На счетах Chanel размещено $ 2,2 млрд. «Сильные финансы позволяют нам оставаться независимой компанией и фокусироваться на долгосрочном развитии», — отметил главный финансовый директор Chanel Филипп Блондьё.

Chanel была основана в 1910 году, когда Габриэль Шанель открыла свой модный магазин в Париже. Сейчас компания производит широкий ассортимент товаров, от одежды и изделий из кожи до духов и часов. Клиентами Chanel были многие известные личности, включая Жаклин Кеннеди и Элизабет Тейлор.