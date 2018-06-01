Ресторан с 17-летней историей проведёт ребрендинг до конца текущего года

Ресторан «Чайхона № 1» проведёт ребрендинг и сменит название до конца года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на владельца сети.

Ресторан входит в холдинг RESTart Vasilchuk Brothers, который объединяет около 80 ресторанных проектов. Проект «Чайхона № 1» существует более 17 лет, за это время заведения меняли концепцию, однако рестораны по-прежнему сохраняют свое название. В скором времени «Чайхона № 1» изменит и название, такое решение его владельцы приняли ещё два года назад. Рестораторы готовы провести ребрендинг сети до конца года.

«Изменением названия мы хотим расширить аудиторию, потому что „Чайхона № 1“ не просто узбекский ресторан, мы, по сути, городское кафе», — рассказал владелец сети Алексей Васильчук.

Кроме того, RESTart Vasilchuk Brothers готовит к запуску проект «Депо». По словам Васильчука, это будет первый гастрономический квартал в мире. Проект расположится на территории бывшего старейшего трамвайно-конного депо в Москве. На территории появится фудмолл (12 тыс. кв. м) с 75 гастрономическими концепциями. Проект запустят уже в августе этого года.

Сейчас холдинг RESTart Vasilchuk Brothers объединяет ресторанный комплекс «354» в «Москва-сити», ресторан LocAsian, сети «Чайхона № 1», «Чайхона Easy», Ploveberry, ObedBufet, Steak it Easy, Pizzelove, Burger Heroes, кулинарную студию Live Kitchen, караоке «Щас спою».