Медиахолдинги ведут переговоры об объединении с целью укрепления позиций на рынке

Американский медиахолдинг Viacom и корпорация CBS ведут переговоры о возможном слиянии, сообщает Reuters.

В переговорах участвуют главный исполнительный директор Viacom Боб Бэкиш и генеральный директор CBS Лесли Мунвес. Обе стороны заинтересованы в объединении и запланировали на ближайшее время ещё несколько переговоров, на которых будет обсуждаться потенциальное слияние.

Комбинированная компания CBS, которая владеет кабельными сетями, включая Showtime, а также CBS TV Network и CBS TV Studios, с Viacom, чьи компании включают в себя Paramount Pictures, Comedy Central, Nickelodeon и MTV смогут иметь больше шансов в конкуренции с Netflix, доминирующей в медиа-пространстве. Предполагаемая сумма сделки не сообщается.

По словам эксперта, сейчас у компаний появилась необходимость стать масштабнее, им необходимо слияние, в противном случае какая-то другая компания поглотит их.