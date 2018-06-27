Пребывание в России станет более комфортным для датских болельщиков

Всё еще пьете пиво в сочетании с чипсами или сушеной рыбкой? Как скучно вы живете. Компания Carlsberg — спонсор футбольной сборной Дании — предлагает новое лакомство к пиву в преддверии важнейших матчей главного футбольного первенства.

На мундиале национальная сборная Дании пробилась в 1/8 финала, а значит, футболистам и болельщикам придется немного задержаться в России. Датская пивоваренная компания Carlsberg решила скрасить их пребывание у нас и разработала пивную икру, объединив российские и датские кулинарные традиции и вкусовые предпочтения.

Идея нового продукта принадлежит креативному агентству CP+B Copenhagen, а его разработка велась на уровне молекулярной гастрономии.

Представители компании отмечают, переживать за здоровье нации не стоит. По их мнению, люди пьют медленнее и гораздо меньше, когда употребляют напитки вместе с едой.