Обувной ритейлер сменил название и логотип



instagram/carlopazolini

Сеть обувных магазинов Carlo Pazolini провела ребрендинг. Компания вдвое сократила название и теперь работает под лаконичным брендом Pazolini. Кроме того, у ритейлера обновился логотип и адрес сайта — pazolini.com. «Эволюция названия несет в себе энергию и прогрессивность бренда и олицетворяет собой новый этап нашего развития. Pazolini является наследником традиций, вдохновленных любовью к красивой обуви и итальянскому стилю жизни», — говорится в официальном аккаунте Pazolini.

Ранее владелец компании Илья Резник оказался в трудном финансовом положении. Иски о банкротстве предпринимателя подал Автоторгбанк, которому Резник должен 660,3 млн рублей. В отношении бизнесмена была введена процедура реструктуризации долгов.

С августа 2016 года процедура наблюдения введена в фирме «Анта», которой принадлежит бренд Carlo Pazolini. Иск о признании компании несостоятельной подал Альфа-банк — ему ритейлер задолжал 860 млн рублей. Высокий суд Лондона даже заочно арестовал Резника на полтора года за «неуважение к суду». Кроме того, основателя сети, который был поручителем по невозвращенным кредитам, обязали раскрыть данные обо всех своих активах стоимостью дороже 10 тысяч долларов. В марте заочный арест был снят. По информации RNS, в ходе разбирательств товарный знак Carlo Pazolini оказался в залоге у одного из кредиторов.