Капитан Морган стал сноубордистом ради карнавала на Розе Хутор



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Компания Diageo обновила дизайн упаковки рома Captain Morgan специально к карнавалу Boogel Woogel, который проходит среди снежных вершин Сочи. На лимитированных этикетках Капитан Морган стал сноубордистом.

Знаменитый Капитан на этикетке бренда Captain Morgan предстал в образе сноубордиста на время высокогорного карнавала Boogel Woogel, который 30 марта начался в городе Сочи. Иллюстраторы старались сохранить аутентичный стиль ямайских пиратов. 1 апреля лимитированная серия рома была представлена на After Party карнавала.

«Мы настолько вдохновились фестивалем Boogel Woogel и самой идеей покорения пиратами самого популярного снежного склона России, что не могли пройти мимо этого события. Карнавал Boogel Woogel – это грандиозный фестиваль международного уровня ? на высоте во всех смыслах. Если бы команда Капитана была здесь, уверен, они бы действительно встали на сноуборд и взяли склон на абордаж», - комментируют представители бренда.

Знаменитого Капитана Моргана на этикетке рома изобразил художник-иллюстратор Дон Мейтс. Сам Капитан – реально существовавший английский пират Генри Морган, чье имя внушало ужас в районе Карибских островов в XVII веке. Но позже Морган завязал с пиратством, был награжден титулом «Сэра» и назначен вице-губернатором Ямайки. Согласно легенде бренда, именно он и создал оригинальную рецептуру рома, который сегодня продается под маркой Captain Morgan.

Производство рома Captain Morgan начала компания Seagram Company в 1944 году. У истоков стоит выходец из Российской империи Сэмюель Бронфман. Родившись на территории нынешней Молдавии, Бронфман с семьей переехал в Канаду, где стал владельцем компании Seagram Company и крупнейшим магнатом. Он выкупил у ямайского правительства завод по производству рома. В 2001 году бренд Captain Morgan выкупила британская компания Diageo.