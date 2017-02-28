Герои «Лунного Света» рекламируют белье, джинсы и футболки



Фото Facebook/CalvinKlein

На следующий день после проведения церемонии награждения «Оскар» модный дом Calvin Klein представил рекламную кампанию с участием актеров «Лучшего фильма года» - «Лунного света». Герои кинокартины рекламируют на снимках белье и джинсы и рассказывают, что означает для них победа.

Актеры фильма «Лунный свет» - Махершала Али, Алекс Хибберт, Эштон Сандерс и Треванте Родес снялись у фотографа Вилли Вандерперре в весенней рекламной кампании Calvin Klein. Кампания называется «Revelation» («Откровение»). Как объясняют на сайте модного дома авторы проекта, «когда ты искренне открываешься другому человеку, это поражает в самое сердце.

Очень многое в мире пугает нас – физически и психологически, заставляя закрываться в себе. Поэтому люди, которые решаются показать себя настоящими и беззащитными, могут считаться героями». Игра этих четырех актеров в «Лунном свете» была действительно храброй, считают в Calvin Klein. В рамках кампании вышли фотографии, а также короткие истории о жизни героев.

«Ты становишься старше и думаешь, что уже разобрался, что к чему. Но эти молодые ребята напомнили мне о любопытстве и тяге к знаниями. Они напомнили мне, что это нормально - не знать всего о жизни», - рассказывает о своей работе с другими актерами Махершала Али, обладатель премии «Оскар» за Лучшую мужскую роль второго плана.

«Лунный свет» - драматический фильм Барри Дженкинса о трех этапах жизни чернокожего парня в криминальном районе Майами. Фильм получил «Золотой Глобус» и три «Оскара»: за «Лучший фильм», за «Лучший адаптированный сценарий» и за «Лучшую мужскую роль второго плана».