Леонид Рейман учредил компанию «Универсальные мобильные технологии»



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Бывший глава Мининформсвязи и экс-советник президента Леонид Рейман запустил еще один телеком-проект. Принадлежащий ему «Техноинвест» учредил компанию «Универсальные мобильные технологии». Она уже получила три лицензии в Роскомнадзоре, включая лицензию виртуального оператора мобильной связи, сообщает РБК.

«Универсальные мобильные решения» также имеют право оказывать услуги связи по передаче данных (за исключением передачи голосовой информации) и телематические услуги (передача факса, электронных сообщений, голосовых сообщений, аудио- и видеоконференции, доступ к информации, хранящейся в электронном виде). Все лицензии действуют на территории России до конца 2021 года.

Новый MVNO-оператор может использовать инфраструктуру «МТТ Групп» - еще одного актива Реймана. В сентябре компания объявила о запуске специальной платформы, которая позволит запускать модель MVNO компаниям, не имеющим необходимой инфраструктуры и опыта.

По неофициальной информации, Рейман начал вкладываться в рынок связи и телекоммуникаций еще во время госслужбы. Его называли бенефициаром «МегаФона» и других активов, но экс-министр отрицал наличие бизнес-интересов.

Рейман возглавлял Государственный комитет по телекоммуникациям и созданное на его базе Министерство по связи и информатизации в 1999–2008 годах. До 2010 года был советником президента и консультировал Дмитрия Медведева. В 2011 году стал совладельцем группы «Ангстрем» — одного из крупнейших производителей электронной техники и полупроводников в России и Восточной Европе. С этого момента он начал активно инвестировать в технологические активы.

Через фонд Alternativa Capital Рейману также принадлежит «МТТ Групп». Один из проектов этой компании — виртуальный оператор для мигрантов Aiva Mobile, использующий сеть МТС и «Т2 РТК Холдинга».