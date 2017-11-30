Она займет должность арт-директора телеканала СТС с 1 декабря

Елена Шанович, которая накануне покинула пост арт-директора канала ТНТ и главы департамента «ТНТ-дизайн», назначена арт-директором телеканала СТС с 1 декабря, сообщил холдинг «СТС Медиа». Новый арт-директор СТС будет курировать разработку всех графических элементов телеканала.

«Уйти с канала (ТНТ - прим. Sostav.ru), который был мне семьёй долгие и счастливые 15 лет, было сложным решением. Мы вели переговоры около двух месяцев, и я решила принять предложение СТС. Меня как художника по-настоящему зацепила такая интересная и амбициозная задача – участвовать в создании нового СТС. Я решила, что готова и хочу прожить ещё одну профессиональную жизнь – теперь на СТС. Рада, что оказалась на этом канале, рада, что стала частью сильнейшей команды, которая сейчас работает в «СТС Медиа», – отметила Елена Шанович.

Елена Шанович – один из самых сильных, известных и авторитетных специалистов в телевизионном маркетинге, дизайне и промо в России и за ее пределами. Является многократным лауреатом и победителем премии Promaх – главной международной награды в области телевизионного дизайна, промо и маркетинга.

Свой профессиональный путь Елена начинала в «НТВ-Дизайн», где участвовала в создании графического оформления телевизионного канала «Детский мир» телекомпании НТВ+ (премия Аниграф и европейского отделения Emmy за лучший детский телеканал). С 2002 по 2017 годы Елена Шанович работала в качестве арт-директора и Директора Департамента дизайна телеканала ТНТ.

«Мы рады, что Елена присоединилась к нашей команде и продолжит свою блестящую карьеру в качестве арт-директора СТС. Уверены, многолетний опыт позволит ей успешно развить образ нашего канала, серьезно переосмысленный в ходе ребрендинга. А главное – найти единый визуальный подход к продвижению проектов СТС, которые становятся все разнообразнее», – прокомментировала директор СТС Дарья Легони-Фиалко.

Несколько месяцев назад телеканал СТС провел ребрендинг – изменилось его оформление и логотип. Впервые в цветовой гамме СТС появился черный цвет и вертикальное решение для логотипа. Ребрендингом канала занимался Кира Ласкари, директор по маркетингу СТС и руководитель канала CTC Love, ранее директор по маркетингу телеканала «Пятница!».