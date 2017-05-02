Президент России подписал закон о картах национальной платежной системы



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Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки использовать исключительно национальные платежные системы при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов. Таким образом, в ближайшие два года все пенсионеры, студенты, работники государственных и муниципальных учреждений перейдут на карты национальной платежной системы “Мир”. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что с 1 июля 2017 года карты “Мир” будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту “Мир” до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года.

Помимо этого, документ обязывает всех продавцов, чья выручка от реализации товаров превышает 40 миллионов рублей, обеспечить прием карт “Мир” не позднее 1 октября. Банки должны начать принимать их не позднее 1 июля. В будущем планируется наладить эмиссию карт за рубежом.

О том, что Центробанк намерен перевести всех чиновников, учителей, врачей и других получателей денег из бюджета, в общей сложности 16,2 млн человек, на карту "Мир" стало известно еще в сентябре прошлого года. На тот момент национальный “пластик” начали принимать в гипермаркетах “Глобус”, супермаркетах "Виктория" (эквайер - ВТБ24), а также в сети супермаркетов “Азбука вкуса”. В начале августа стартовал процесс переоборудования эквайринговой сети банка “Русский стандарт” под прием карт “Мир” в гипермаркетах “Метро Кэш энд Керри”.