Интернет-издание собирается на биржу в 2018 году



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Интернет-издание BuzzFeed собирается выйти на IPO в 2018 году, сообщает сайт Axios со ссылкой на источники в отрасли. Первичное публичное размещение Buzzfeed может стать первым IPO среди новостных и развлекательных сайтов. В случае успеха вслед за Buzzfeed на биржу могут потянуться такие ресурсы как Vox Media, Vice, Gizmodo Media Group, Group Nine Media и т.д.

Buzzfeed была основана в 2006 году. Изначально компания задумывалась как небольшая интернет-лаборатория, в настоящее же время она выросла в международный медиа-портал, обозревающий широкий спектр тем: от международной политики до телевизионных сериалов и творческих мастер-классов. Кроме того, медиакомпания успешно занимается производством видеоконтента. Ее каналы на YouTube в сумме обеспечивают около миллиарда просмотров ежемесячно.

BuzzFeed уже давно собирался на IPO, помимо этого ресурс уже не раз отказывался от предложений о покупке компании. Так, в 2013 году Disney был готов купить портал за 500 млн долларов.

Ресурс сейчас доступен на нескольких языках, включая французский, испанский, немецкий, португальский, японский и русский, и имеет отдельные сайты для 11 стран. В прошлом году Fast Company оценивала аудиторию Buzzfeed только в США в 80 млн пользователей в месяц, а стоимость компании - в 1,2 млрд долларов.