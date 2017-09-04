Как в пустыне жгут дорогостоящие арт-объекты и уничтожают идентичность

Дичайшее событие для Америки (а может быть, и всей земли) завершилось сегодня в штате Невада в пустыне Блэк Рок Маунтин. На следующий год мы точно туда поедем, а пока по горячим следам, еще не остывшим от проделок бернеров, расскажем о фестивале, который больше похож на временный город в другой реальности.

Когда какой-нибудь талантливый человек создает скульптуру, он увековечивает себя. Здесь же все наоборот – ты создаешь, чтобы уничтожить, ваяешь, чтобы сжечь, и не оставить никаких следов. Да, главная цель фестиваля – жечь. Но забегая вперед, скажем, что далеко не все дорогостоящие скульптуры предают огню.

«Радикальный ритуал» - именно так назван 31 ежегодный хэппенинг Burning man. И в этом году он был сосредоточен на церемониальном аспекте.

BM: свобода – это правила



Burning man ни на что не похож, взять хотя бы его 10 заповедей. Например, «не продавай себя», «радикально самовыражайся, не нарушая границы других». В основе экономики Burning Man – дарение. Здесь не используются деньги или бартер, и это тоже принцип.

10 правило звучит, как «здесь и сейчас». В официальном комментарии BM говорится, что главная цель происходящего «преодолеть барьеры между людьми, открыть заново себя, постичь природу за пределами человеческого разума».

А если в целом, то это четко выстроенный город с жесткими правилами, хотя на первый взгляд может показаться, что там царит абсолютная свобода.

Первого «человека» основатель фестиваля Ларри Харви сжег на пляже в Сан-Франциско в 1986 году, тогда свидетелями незапланированного зрелища стали 20 человек. Позже бернеров попросили перебраться подальше от людей, и они выбрали пустыню Блэк Рок Маунтин размером 13 квадратных километров, часть из которой – дно высохшего доисторического озера Лаонтан.

1986 год – пара десятков человек, а спустя 30 лет, когда у хэппенинга появился и свод правил, и ежегодные тематики, участниками систематизированного безумия стали 75 000 землян.

Штат Невада – это не только Лас Вегас. Есть места и погорячее

Над головой беспощадное солнце, которое выжгло на карте штатов место, которое предназначено для ада – для зрелищного ада под названием Burning man. В Блэк-Рок постоянно пыльные бури. Все ходят в масках и очках, многие в респираторах, потому что трудно дышать. Часто ради самовыражения людям приходится жертвовать комфортом.

Посетителям стоит помнить, что организаторы взяли на себя обязанность обеспечить их только развлечениями на все время шоу. О еде, питье и ночлеге следует позаботиться самостоятельно.

В течения восьмидневного отрыва от реальности здесь строят, украшают, наряжаются и радикально самовыражаются тысячи художников, музыкантов, танцоров и других творческих людей.

Современное искусство хорошо горит и продается

В воздвигнутом на неделю городе размещаются около 1000 арт-объектов. Два года назад русская команда собрала в пустыне космическую станцию «Мир».

Космическая станция «Мир», инсталляция на фестивале. Источник: livejournal

Однажды скульптуру «Троянский конь» строили 250 волонтеров из двух разных городов. Внутри коня в течение недели проходили дискотеки. Затем лошадку сожгли.

Троянский конь. Источник: pinterest

Некоторые произведения современного искусства сжигаются создателями еще до окончания шоу. Но на самом деле горит не больше десятка объектов, в том числе и основные – скульптура человека и храм.

Многие из объектов живут за пределами события и от фестиваля к фестивалю снова и снова приезжают в пустыню. Это передвигающиеся арты или Mutant Vehicle – танцполы на колесах. Часто такие арт-автобусы бёрнеры сдают в аренду на другие фестивали, рейвы, частные вечеринки, карнавалы и другие развлекательные мероприятия по всем штатам.

Коммерция на фестивале не приветствуется. Но на официальном сайте Burning Man указывает, что позволяет находить потенциальных клиентов для своих работ, так как это «место, дающее уникальные возможности». Таким образом, художник, появившись впервые на BM со своим уникальным творением, часто получает известность и возрастает в цене, а то и вовсе находит спонсоров или желающих купить его творение.

Про деньги

Каждый год организаторы тратят $1,5 млн на гранты. На них поддерживается создание примерно 200 скульптур - остальные сделаны силами их создателей.

Все гранты идут от продажи билетов. Но иногда от членов комьюнити поступают пожертвования, которые также идут на гранты или устройства города. У фестиваля есть младшие братья - региональные фестивали - остатки их бюджетов также идут в фонд глобальных грантов, чтобы помочь художникам.

Для примера: в 2015 году участники Burning Man пожертвовали больше 1 млн долларов, половина была направлена на поддержку арт-объектов.

Акционеры компании Black Rock City LLC, которая владеет брендом Burning Man, - это шестеро его основателей во главе с Лари Харви. В последние годы отчеты говорят о мультимилионных доходах от фестиваля, но вся прибыль идет на финансирование самого фестиваля и связанных с ним благотворительных проектов.

Для кого?

Сколько же стоит билет, а точнее карта, которая дает право на жительство в городе среди пустыни? Ответ: примерно $450. Рассчитывая затраты для россиян, прибавим $1000 на авиабилеты до Лас-Вегаса и назад, еще примерно $500 долларов из США до Рено (прямой рейс до Блэк-Рок Сити стоит в среднем $1250), а также аренда автомобиля $130 и $80 - пропуск для въезда.

Выходит, что это далеко не студенческий хепенинг, а самовыражаться здесь смогут лишь вполне успешные слои населения.

Итог

Burning man – некоммерческий самоокупаемый проект, который создают сами участники. У временного дневного города есть 10 четких принципов. Арт-объекты могут принести прибыль и славу художникам. Фестиваль распространяется по миру ивентами в разных странах, а еще он трансформирует сознание, так говорят те, кто там побывал.

PS: 69 тысяч 999 человек в этот раз соблюли один из главных принципов – не оставлять следа. И, только один человек в порыве радикального самовыражения бросился в огонь во время финального сожжения храма. По предварительным данным мужчина прорвался сквозь два кордона охраны, вбежал в пожар, после чего от полученных ожогов скончался в больнице. Настоящий Burning man.