Пока Бургер Кинг провоцирует пошлостями, Галамарт ловит хайп со звездами

В век рекламы, что только не приходится выдумывать маркетологам, чтобы «зацепить» своего клиента. Над каждым новым рекламным «трюком» работают, как над последним, главное чтоб очередной ход действительно не стал финальным.

«Смотри не обострись», «Рискнешь взять в рот?», «Это похоже на какое-то наедалово», «Мы узнали вкусы членов Американской киноакадемии» - когда в провокационных лозунгах зашкаливает «черный пиар» и пошлая двусмысленность, как у «Бургер Кинга», возможно, самое время обратить внимание на работу коллег и поучиться оригинальности.

Так, например, удачным хайпом стала выходка Галамарта – дерзкий и безобидный способ «засветиться» с Оксимироном взорвал российский «Твиттер». Накануне концерта известного рэпера на его странице появился скрин сообщения с предложением по сотрудничеству. Компания собралась «интегрироваться» в концерт Оксимирона 22 ноября, да еще и установить ростовых кукол в виде рыжих котов. А еще раздавать зрителям маски Галамартовны - известной в Екатеринбурге и за ее пределами Бабы - Яги.

Комизм этого обращения вызвал у Оксимирона культурный шок и настоящий когнитивный диссонанс. А единственным комментарием стала фраза: «Я явно не выспался».

Но такое заведомо неподходящее предложение напрямую звезде создало мощную информационную волну и запустило бурное обсуждение произошедшего, вызвав «разрыв шаблона» у фанатов рэпера.

Кому-то «наступают на пятки», пришло время «Бургер Кингу» поучиться у «Галамарта».

Конечно, гениальности пиарщиков обеих компаний можно аплодировать стоя за их нестандартный и креативный подход к рекламе. Но маркетологи «Галамарта» тем временем обходятся без сомнительной лексики и воздействуют на масштабную аудиторию любопытными новостями.

В итоге «Галамарт», бесспорно, на фоне других участников ритейла успешно занял нишу «дерзкого» маркетинга, не опускаясь до черного PR.

На правах рекламы