Burger King отказались от клиентов в пользу больных раком

Известные своим креативным «обменом любезностями» сети ресторанов быстрого питания Burger King и McDonald’s вновь оказались в центре внимания прессы.

В отличие от предыдущих кампаний, в которых Burger King троллил своего прямого конкурента, новый ход бренда удивил всех полным отсутствием шуток и какой-либо меркантильности.

В ноябре рестораны McDonald’s в Аргентине проводили McHappy день, когда все доходы от продажи Биг-Маков перечисляются для детей, больных раком. В этот же день 107 ресторанов Burger King отказались продавать свои Вопперы, призвая покупателей утолить свой голод в сети ресторанов McDonald’s.

Кампания была создана агентством David.