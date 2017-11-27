Пока мы ведём беседы о том, какие профессии в ближайшее время смогут быть заменены роботами и компьютерами, «Бургер Кинг» уже начал введение инновационных технологий в свои рестораны.
Руководство «Бургер Кинга» приняли решение заменить роботами весь промо-персонал. Первооткрывателем нововведения сети стал ТЦ Авиапарк в Москве.
Робот подъезжает к прохожим и мило общается с ними, предлагая взять купон. Если на пути робота оказывается ресторан конкурента, робот громко обругивает их за то, что они, в отличии от Бургер Кинга, не умеют готовить мясо на огне.
«Такие промоутеры никогда не прогуливают смену, не филонят, всегда вежливы с людьми и отклик от раздачи купонов с ними в разы выше. Поэтому мы будем увеличивать свой парк промоутеров-роботов», – сообщили в пресс-службе «Бургер Кинг Россия».